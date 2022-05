L'Inde autorise l'importation en franchise de droits de l'huile de soja brute et de l'huile de tournesol brute

Des représentants du commerce et du gouvernement ont déclaré précédemment que l'Inde pourrait réduire la taxe à l'importation sur l'huile de soja brute et l'huile de tournesol brute, alors que le plus grand importateur mondial d'huile végétale tente de maîtriser l'inflation alimentaire.

Les négociants doivent demander leur quota d'importation au gouvernement.

L'Inde, premier importateur mondial d'huiles comestibles, avait déjà supprimé la taxe d'importation de base sur l'huile de palme brute, l'huile de soja brute et l'huile de tournesol brute, mais a maintenu une taxe de 5 %, connue sous le nom d'Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC), sur ces trois catégories d'huiles comestibles.

L'organisme industriel Solvent Extractors' Association of India avait demandé au gouvernement d'envisager également de réduire ou de supprimer l'AIDC de 5 % sur l'huile de palme brute.

New Delhi s'est efforcé de contenir la hausse des cours des huiles comestibles locales au cours des derniers mois, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu encore plus difficile pour le gouvernement de dompter les prix des huiles végétales.

L'Inde importe plus de deux tiers de ses besoins en huile comestible et une forte baisse des approvisionnements en tournesol en provenance de la région de la mer Noire a encore fait grimper les prix locaux.

La mer Noire représente environ 60 % de la production mondiale d'huile de tournesol et 76 % des exportations, tandis que l'Argentine, le Brésil et les États-Unis sont les principaux fournisseurs d'huile de soja de l'Inde.

L'Inde a essayé d'augmenter ses importations d'huile de soja alors même que les expéditions d'huile de palme ont chuté en raison de la décision du principal exportateur, l'Indonésie, de limiter ses ventes à l'étranger.

"Les importations de soja de l'Inde vont augmenter dans les mois à venir, mais il est peu probable que les importations d'huile solaire augmentent car la Russie et l'Argentine ont des stocks limités", a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une société de commerce international.