L'Inde autorise les services publics d'État à vendre 25% du charbon alloué à d'autres producteurs

L'Inde risque d'être confrontée à davantage de coupures de courant cette année, car les stocks de charbon des compagnies d'électricité sont à leur plus bas niveau avant l'été depuis au moins neuf ans et la demande d'électricité devrait augmenter au rythme le plus rapide depuis au moins 38 ans, selon des responsables et des analystes.

Le "Tolling", ou la vente de jusqu'à 25 % du charbon alloué aux services publics de l'État, permettrait à certains producteurs d'électricité d'accéder au combustible des mines de charbon, contribuant ainsi à stimuler la production d'électricité à moindre coût.

Cela permettrait également de décongestionner les chemins de fer en réduisant le besoin de transport de carburant sur de longues distances.

"Le péage permettrait aux États d'utiliser de manière optimale leur charbon de liaison dans les centrales les plus proches des mines, car il serait plus facile de transmettre l'électricité au lieu de transporter le charbon vers des États éloignés", a déclaré un communiqué du gouvernement citant le ministre de l'énergie R. K. Singh.

Une forte augmentation de la demande d'électricité en Inde - le deuxième plus grand producteur de charbon au monde avec les quatrièmes plus grandes réserves - pourrait signifier que les réserves locales pourraient ne pas suffire.

L'Inde a également demandé aux compagnies d'électricité, qui dépendent du charbon local, de s'efforcer d'importer jusqu'à 10 % de leurs besoins en charbon pour le mélanger à la qualité locale afin de répondre à la demande accrue d'électricité.

"Des objectifs ont été fixés au niveau des États et des sociétés de production, et il a été instamment demandé d'assurer la livraison du charbon pour le mélange avant le début de la mousson, car l'approvisionnement en charbon local est affecté pendant la saison des pluies", indique le communiqué.