L'Inde cherche à utiliser le défi énergétique mondial comme une opportunité, déclare un ministre

L'Inde, qui avait rarement l'habitude d'acheter du pétrole russe en raison d'une logistique coûteuse, s'est imposée comme le deuxième plus gros client pétrolier de la Russie après la Chine, certaines entités occidentales ayant boudé les achats de Moscou après son invasion de l'Ukraine en février.

"En ce moment, le souci n'est pas de savoir d'où nous allons obtenir de l'énergie", a déclaré M. Puri lors d'un sommet du diffuseur Times Now. "C'est un défi mondial, mais nous avons et nous allons transformer cela en opportunité. Et je ne prévois aucune difficulté pour se procurer de l'énergie et la décrocher à des prix abordables."

Les États-Unis ont cessé d'acheter de l'énergie russe et les nations européennes arrêteront les importations de brut et de produits raffinés russes à partir du 5 décembre et du 5 février, respectivement.

Les nations du Groupe des Sept, dont les États-Unis, ainsi que l'Union européenne et l'Australie, prévoient de mettre en œuvre un probable plafonnement des prix de 65 à 70 dollars le baril sur les exportations de pétrole russe par voie maritime à partir du 5 décembre.

Certains raffineurs indiens obtiennent déjà du pétrole russe à des prix inférieurs ou proches des niveaux de plafonnement des prix.

L'Occident a exempté les fournitures de pétrole russe via les oléoducs vers la Hongrie et la Chine, ainsi que les exportations des projets Sakhaline-2 vers le Japon. "La question se pose donc de savoir à qui ce plafonnement des prix sera imposé, si ces trois grandes exemptions existent", a déclaré Puri, indiquant que le mécanisme vise les fournitures à l'Inde.

Puri a toutefois déclaré qu'il ne s'inquiétait pas de la perturbation des approvisionnements en pétrole après le 5 décembre, ajoutant que l'Inde a rapidement diversifié ses sources de brut et pourrait acheter davantage de pétrole aux États-Unis, à la Guyane et à d'autres nations dans les années à venir.