L'Inde continuera à acheter du pétrole russe, selon une source du ministère

Ce commentaire intervient un jour après que les gouvernements de l'Union européenne aient provisoirement convenu d'un plafonnement du prix du baril de pétrole russe à 60 dollars, qui entrera en vigueur le 5 décembre.

Après le 5 décembre, il sera interdit aux compagnies de transport maritime et d'assurance occidentales de traiter le pétrole russe vendu au-dessus du prix plafond.

"Il y a beaucoup d'opacité en ce qui concerne les règles du jeu... Il y a toujours des options pour acheter du pétrole russe", a déclaré la source, sans donner plus de détails.

Les raffineurs indiens continueront à soulever du pétrole russe au-delà du 19 janvier, a-t-il ajouté.

Les navires de pétrole russe qui sont chargés avant le 5 décembre et déchargés à destination avant le 19 janvier ne seront pas soumis au plafonnement des prix prévu par les gouvernements occidentaux, ont déclaré les États-Unis le mois dernier. Le G7 et l'UE prévoient d'imposer le plafonnement des prix dans le cadre des sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Alors que l'Inde est devenue le premier acheteur de pétrole russe derrière la Chine, les raffineurs s'arrachant le brut à prix réduit boudé par les nations occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine, Moscou est devenu le deuxième plus grand fournisseur de pétrole de New Delhi, remplaçant l'Arabie Saoudite, après l'Irak, selon des données provenant de sources commerciales.

Les raffineurs indiens, qui achètent principalement du pétrole russe sur une base spot, envisageraient de signer des accords à terme avec le pétrole russe si les conditions de prix sont favorables à un approvisionnement durable, a déclaré la source du ministère du pétrole.

Il a ajouté que les producteurs mondiaux de pétrole ont assuré à l'Inde, troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde, qu'il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement.

Concernant l'arrêt de l'approvisionnement en gaz dans le cadre d'un accord de 22 ans entre l'entreprise publique indienne GAIL (India) Ltd et l'entreprise allemande Sefe, qui comprend d'anciennes unités du grand gazier russe Gazprom, le fonctionnaire a déclaré que l'Inde souhaitait résoudre le problème à l'amiable avec la Russie et l'Allemagne.

"(L')objectif est d'obtenir du gaz et nous cherchons des moyens de régler le différend... Nous discutons avec l'Allemagne et la Russie pour résoudre la question", a-t-il déclaré.