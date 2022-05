L'Inde demande aux producteurs d'électricité de demander des paiements hebdomadaires pour gérer les importations de charbon coûteuses

Une vague de chaleur torride et les stocks de combustible les plus bas depuis des années dans les centrales électriques ont forcé l'Inde à inverser une politique visant à réduire les importations de charbon. Cette décision pourrait mettre davantage de pression sur les sociétés de distribution d'électricité qui sont criblées de dettes et doivent déjà des milliards de dollars aux producteurs.

Les sociétés de distribution d'électricité devaient assurer le paiement d'au moins 15 % de la facture provisoire aux producteurs d'électricité dans un délai d'une semaine, selon la lettre datée du 26 mai adressée aux sociétés de production d'électricité et aux responsables de l'énergie des États et du gouvernement fédéral.

Si les sociétés de distribution d'électricité ne parvenaient pas à payer, les producteurs d'électricité pourraient vendre 15 % de leur production aux bourses de l'électricité, peut-on lire dans la lettre.

Le ministère invoquait une clause d'urgence dans la loi fédérale sur l'électricité pour faire appliquer le changement de mécanisme de paiement, selon la lettre.

Les centrales électriques, dont la plupart ont des accords à long terme avec les sociétés de distribution pour vendre de l'électricité à des taux fixes, ont été autorisées à répercuter les coûts plus élevés dus aux importations.

Les tarifs de l'électricité en Inde, fixés par les États respectifs, sont parmi les plus bas au monde, car les sociétés de distribution gérées par l'État ont absorbé des coûts d'intrants plus élevés pour maintenir les tarifs stables. Cela a laissé beaucoup de ces entreprises profondément endettées.

Les bilans tendus des sociétés ont régulièrement entraîné des retards de paiement aux producteurs d'électricité, ce qui a souvent nui aux flux de trésorerie et à la poursuite des investissements dans le secteur de la production d'électricité.

Si les sociétés de distribution paient à temps, cela profitera à des entreprises comme Adani Power, Tata Power, Reliance Power, Jindal Steel and Power, Torrent Power et Sembcorp.

Mercredi, l'Inde a déclaré qu'elle travaillait sur un plan visant à liquider les dettes financières des sociétés de distribution d'électricité, ajoutant que la proposition permettrait de payer les dettes financières en plusieurs versements.

Les tentatives précédentes des différents gouvernements pour réduire les niveaux d'endettement des sociétés de distribution ont eu peu de succès.