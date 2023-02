L'Inde demande que l'on se concentre sur les "plus vulnérables" lors de la réunion du G20, mais évite de mentionner la guerre.

Le dirigeant indien n'a fait aucune mention directe de la guerre dans son discours aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20 au complexe de Nandi Hills, dans la banlieue de Bengaluru, bien que le conflit et ses effets sur le monde soient susceptibles de dominer la réunion de deux jours.

M. Modi a déclaré que la pandémie de COVID-19 et "les tensions géopolitiques croissantes dans différentes parties du monde" avaient entraîné des niveaux d'endettement insoutenables dans plusieurs pays, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et des menaces pour la sécurité alimentaire et énergétique.

"J'insiste pour que vos discussions se concentrent sur les citoyens les plus vulnérables du monde", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il fallait ramener la stabilité, la confiance et la croissance dans l'économie mondiale.

Il est toutefois probable que les participants à la réunion se concentrent sur la guerre en Ukraine. Le bloc G20 comprend les riches démocraties du G7, ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite.

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a déclaré à Reuters que les dirigeants financiers du G20 devaient condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine et que l'Europe travaillait sur de nouvelles sanctions contre Moscou.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et les autres ministres du G7 ont appelé jeudi à un soutien financier accru pour l'Ukraine et se sont engagés à maintenir des sanctions sévères contre la Russie.

Le ministre des Finances du Japon, président du G7, Sunichi Suzuki, a déclaré aux journalistes que le groupe surveillerait de près l'efficacité des sanctions et "prendrait de nouvelles mesures si nécessaire".

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré que la pression sur la Russie devait être maintenue à un niveau élevé pour "isoler complètement" l'économie russe.

L'Inde, qui assure la présidence actuelle du G20, ne veut pas que le bloc discute de sanctions supplémentaires à l'encontre de la Russie et fait également pression pour éviter d'utiliser le mot "guerre" dans le communiqué du G20 pour décrire le conflit, ont déclaré des responsables du G20 à Reuters.

New Delhi a maintenu une position neutre sur le conflit, augmentant considérablement ses achats de pétrole russe moins cher. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

Mme Yellen a déclaré que le communiqué était toujours en cours de discussion et qu'elle espérait voir une condamnation ferme de l'invasion russe et des dommages qu'elle a causés à l'Ukraine et à l'économie mondiale.

L'ÉCONOMIE MONDIALE S'AMÉLIORE

La réunion a lieu alors que des signes indiquent que les perspectives mondiales se sont améliorées depuis le dernier sommet du G20 en octobre, lorsque plusieurs économies étaient au bord de la récession en raison de la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires causée par la guerre.

Mme Yellen a souligné cette amélioration, déclarant que l'économie mondiale "se trouve aujourd'hui dans une meilleure position que ce que beaucoup avaient prédit il y a seulement quelques mois".

Le Fonds monétaire international a prévu une croissance du PIB mondial pour 2023 de 2,9 %, en hausse par rapport aux 2,7 % prévus en octobre, mais toujours bien en dessous des 3,4 % atteints en 2022.

Mme Yellen a attribué cette amélioration en partie à la coopération entre les banques centrales et les gouvernements du G20 au cours de l'année écoulée, qui ont pris des mesures énergiques pour juguler l'inflation, même au détriment de la croissance.

L'inflation aux États-Unis et dans d'autres pays s'est atténuée parallèlement à la baisse des prix de l'énergie, mais Mme Yellen a ajouté que ces efforts devaient se poursuivre et qu'il fallait encore travailler pour atténuer les retombées de la guerre, notamment en atténuant les pénuries alimentaires et en maintenant les prix de l'énergie et les revenus russes à un niveau bas.