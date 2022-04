L'Inde devra faire face à de nouvelles coupures d'électricité en raison de la pénurie de charbon et de la hausse de la demande.

Les coupures d'électricité pourraient étouffer l'activité industrielle de la troisième plus grande économie d'Asie, juste au moment où l'activité économique commençait à se redresser après des mois de blocages liés au COVID.

La pénurie d'électricité en pourcentage de la demande a grimpé à 1,4 % au cours de la semaine dernière, selon une analyse Reuters des données gouvernementales, ce qui est supérieur au déficit de 1 % en octobre, lorsque l'Inde a été confrontée pour la dernière fois à une grave pénurie de charbon, et au déficit de 0,5 % en mars.

L'État méridional d'Andhra Pradesh, qui abrite des usines exploitées par des constructeurs automobiles tels que Kia Motors et des fabricants de médicaments dont Pfizer, est confronté à un déficit d'électricité de 8,7 %, selon les données, ce qui l'a poussé à recourir à des coupures de courant généralisées.

Les stocks de charbon dans les centrales électriques avaient un stock moyen de neuf jours au début de cet exercice financier commençant le 1er avril, le plus bas depuis au moins 2014. Les directives fédérales recommandent aux centrales électriques d'avoir au moins 24 jours de stock en moyenne.

"Le problème est que, même après que Coal India et le ministère du charbon aient demandé aux centrales électriques de stocker, les services publics ont continué à réduire leurs stocks", a déclaré Rajiv Agarwal, secrétaire général de l'Association indienne des producteurs d'électricité captive.

Facor Alloys Ltd, un producteur de ferrochrome utilisé dans la fabrication de l'acier inoxydable, a déclaré lundi qu'il réduisait sa production de 50 % en raison des coupures de courant dans l'Andhra Pradesh.

Des États industriels tels que le Gujarat et le Maharashtra ont eu recours au délestage, ont indiqué des responsables, les données du gouvernement montrant que les États de l'Est tels que le Jharkhand et le Bihar, ainsi que l'Haryana et l'Uttarakhand dans le Nord, font état de pénuries d'électricité de plus de 3 % chacun.

"Une augmentation proportionnelle de la production d'électricité pour répondre à la demande accrue est peu probable, limitée par la disponibilité du charbon", a déclaré Fitch Ratings dans une obligation jeudi.

Le charbon représente près de 75 % de la production d'électricité de l'Inde.

Une pénurie de trains pour livrer le charbon aux centrales électriques exacerbe également la crise de l'approvisionnement. Le nombre de trains engagés par les chemins de fer indiens par jour est de 415, soit 8,4 % de moins que les 453 requis par les services publics.

Le nombre réel de trains disponibles du 1er au 6 avril était de 379 par jour, soit 16 % de moins que le nombre requis, selon le compte rendu d'une réunion tenue la semaine dernière entre les ministères de l'électricité et du charbon, examiné par Reuters.

LA MONTÉE EN FLÈCHE DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ

La demande d'électricité de l'Inde devrait monter en flèche en été, les responsables de la météo prévoyant des températures maximales supérieures à la normale en avril dans de nombreuses régions du nord et du centre.

"Un changement de temps sans précédent a entraîné une augmentation de la demande de pointe après minuit en raison de l'utilisation croissante de la climatisation", a déclaré Harry Dhaul, directeur général de l'Independent Power Producers Association of India.

La production totale d'électricité devrait augmenter de 15,2 % au cours de l'année se terminant en mars 2023, selon une note du ministère fédéral de l'énergie examinée par Reuters, la demande devant augmenter au rythme le plus rapide depuis au moins 38 ans.

. Selon cette obligation, la production d'électricité à partir du charbon augmentera de 17,6 %.

La hausse de la demande d'électricité cette année a déjà contraint l'Inde à réduire les fournitures de charbon au secteur non électrique, malgré la production et l'offre record de Coal India Ltd, qui produit plus de 80 % du charbon indien.

Coal India vise une augmentation de 4,6% de l'approvisionnement des services publics à 565 millions de tonnes cette année financière pour éviter une pénurie, selon une autre obligation du ministère de l'énergie.

Mais les prévisions de croissance de la demande d'électricité ont poussé le ministère de l'énergie à demander aux services publics d'augmenter les importations de charbon pour le mélange à 36 millions de tonnes, le plus haut niveau depuis au moins six ans.

Cette mesure pourrait aggraver les difficultés financières des distributeurs d'électricité criblés de dettes, alors que les prix mondiaux du charbon s'échangent à des primes importantes par rapport aux niveaux moyens de 2021 en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine.

"High international coal prices would limit any significant increase in coal imports," Fitch Ratings said, adding that domestic supplies could be hit during the annual monsoon season