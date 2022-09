L'Inde dit avoir découvert des sociétés fictives frauduleuses ayant des liens avec la Chine

Cette dernière arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste lancée par le Serious Fraud Investigation Office (SFIO) du gouvernement fédéral contre les fondateurs de sociétés écrans utilisées pour effectuer des transactions illégales.

Au début du mois, le gouvernement a commencé à sévir contre des entités indiennes qui fournissaient de faux administrateurs à certaines sociétés écrans liées à la Chine.

Le SFIO a déclaré avoir arrêté un homme appelé Dortse, qui siégeait au conseil d'administration de Jillian India Ltd, une filiale à 100 % de Jillian Hong Kong Ltd, et avoir effectué des descentes dans de nombreux endroits pour mettre au jour l'escroquerie.

Il n'a pas décrit les liens chinois des sociétés écrans ni révélé la nature des fraudes prétendument perpétrées.

Pour les directeurs de plusieurs des sociétés écrans, Dortse utiliserait les noms de citoyens indiens qui n'avaient aucune éducation et travaillaient dans des emplois subalternes, selon le SFIO.

Le journal Indian Express a rapporté que la police locale avait arrêté deux directeurs d'une société, dont un ressortissant chinois, pour leur implication présumée dans la fourniture de directeurs fictifs à des sociétés écrans liées à la Chine.