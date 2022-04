L'Inde dit essayer de stabiliser les transactions économiques avec la Russie

S.Jaishankar a déclaré aux législateurs du Parlement que la Russie continue d'être un partenaire économique essentiel et que des efforts étaient en cours pour "stabiliser les transactions économiques entre l'Inde et la Russie."

La Russie est le principal fournisseur de matériel de défense de l'Inde, mais l'ensemble des échanges annuels est faible, avec une moyenne d'environ 9 milliards de dollars au cours des dernières années, principalement des engrais et un peu de pétrole.

Des sources officielles ont précédemment déclaré que le gouvernement indien cherchait à établir un système commercial roupie-rouble.

Mardi, le représentant permanent de l'Inde auprès des Nations Unies a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité que l'Inde condamnait les meurtres de civils à Bucha, en Ukraine, et demandait une enquête indépendante.

Moscou a nié avoir ciblé des civils.

New Delhi a demandé à plusieurs reprises la fin de la violence en Ukraine, mais s'est abstenue de voter sur diverses résolutions de l'ONU sur la guerre, car elle équilibre ses liens diplomatiques avec Moscou et l'Occident.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a déclaré que seule l'Inde, parmi le groupe de pays du Quad, était "quelque peu hésitante" à agir contre la Russie au sujet de son invasion de l'Ukraine.

Alors que les autres pays du Quadrilatère - les États-Unis, le Japon et l'Australie - ont sanctionné des entités ou des personnes russes, l'Inde n'a pas imposé de sanctions à son plus grand fournisseur de matériel militaire.

À la fin du mois dernier, le ministre indien de l'acier a déclaré qu'il était enclin à poursuivre l'importation de charbon à coke de Russie à l'adresse https://www.reuters.com/world/india/india-leans-toward-continued-import-russian-coking-coal-minister-2022-03-27, semblant ainsi aller à l'encontre de la tendance mondiale qui consiste à éviter Moscou suite à son invasion de l'Ukraine.

S'exprimant sur la crise ukrainienne, Jaishankar a déclaré aux législateurs que l'Inde avait choisi le "côté de la paix".

"C'est notre position de principe et elle a toujours guidé notre position dans les forums et débats internationaux, y compris à l'ONU", a-t-il déclaré, ajoutant qu'aucune solution ne peut être trouvée en versant du sang et au prix de vies innocentes.

Un législateur fédéral du gouvernement de Modi a déclaré que l'Inde devait condamner l'invasion russe et a salué la déclaration faite par le responsable indien à l'ONU.

"Le changement de position du gouvernement Modi sur la brutalité russe en matière de droits de l'homme en Ukraine - comme l'a déclaré hier notre ambassadeur auprès de l'ONU au CSNU - est le bienvenu. Mieux vaut tard que jamais", a déclaré Subramanian Swamy dans un tweet.