L'approbation du gouvernement indien sera nécessaire si une société locale dont les actionnaires sont originaires de pays voisins, tels que la Chine, souhaite être cotée sur des bourses enregistrées dans un nouveau centre financier, conformément aux règles publiées mercredi.

Ces règles définissent les modalités d'inscription des entreprises au Centre international de services financiers (IFSC) situé dans la Gujarat International Financial Tech City (GIFT), projet phare du Premier ministre Narendra Modi.

Le GIFT-IFSC est un centre financier neutre sur le plan fiscal, qui vise à concurrencer des centres comme Singapour en offrant des incitations fiscales et un environnement réglementaire plus facile.

Selon les règles publiées mercredi, le gouvernement a déclaré qu'il devra approuver ces cotations si le bénéficiaire effectif d'une société est un citoyen d'un pays qui partage une frontière terrestre avec l'Inde, ou une entité incorporée dans un tel pays.

Bien qu'il n'ait nommé aucun pays, le gouvernement a publié des règles similaires en 2020 lorsqu'il a renforcé la surveillance des investissements des entreprises basées dans des pays avec lesquels l'Inde partage une frontière terrestre, une mesure qui a retardé des milliards de dollars d'investissements entrants de la part d'entreprises chinoises.

Ces nouvelles règles ont été émises alors qu'un haut fonctionnaire indien a déclaré à Reuters à Davos la semaine dernière que l'Inde pourrait assouplir son contrôle des investissements chinois si la frontière entre les deux pays restait pacifique, ajoutant que les problèmes frontaliers s'étaient stabilisés.

Les règles, qui s'appliquent aux cotations sur l'India International Exchange et le NSE International Exchange à l'IFSC, stipulent que les entreprises devront respecter des plafonds d'investissement direct étranger.

Les fondateurs et les directeurs des sociétés qui envisagent de s'inscrire à ces bourses ne doivent pas non plus se voir interdire l'accès au marché des capitaux, ajoutent les règles. (Reportage de Nikunj Ohri et Jayshree Upadhyay ; Rédaction de Kirsten Donovan)