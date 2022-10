L'Inde donne son autorisation environnementale pour la moutarde génétiquement modifiée

Le Comité d'évaluation du génie génétique (GEAC), une unité du ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique, a approuvé les graines de moutarde génétiquement modifiées, a déclaré un scientifique de haut niveau et un expert agricole en Inde.

Trois sources gouvernementales, qui ont requis l'anonymat conformément aux règles officielles, ont également confirmé l'autorisation.

Les graines de moutarde modifiées en laboratoire ont été développées par Deepak Pental, un scientifique et ancien vice-chancelier de l'Université de Delhi, et son équipe. Pental et ses associés ont travaillé sur la moutarde GM pendant plus d'une décennie.

"Je peux appeler cela un développement historique", a déclaré Pental à Reuters mercredi.

Il a déclaré que l'utilisation commerciale des graines de moutarde GM prendrait quelques années.

L'Inde est le plus grand importateur mondial d'huiles comestibles. Elle dépense des dizaines de milliards de dollars pour importer des huiles de cuisson chaque année, car le pays satisfait plus de 70 % de sa demande en huile végétale par des importations de Malaisie, d'Indonésie, du Brésil, d'Argentine, de Russie et d'Ukraine.

"La décision du GEAC reconnaît le potentiel de la biotechnologie pour résoudre le problème des importations croissantes d'huile comestible de l'Inde", a déclaré Bhagirath Choudhary, directeur du South Asia Biotech Centre, une société scientifique à but non lucratif.

De nombreux scientifiques et experts agricoles ont appelé à une autorisation plus rapide des cultures génétiquement modifiées en Inde, où les exploitations agricoles diminuent en raison de l'urbanisation rapide et des schémas météorologiques erratiques qui menacent la production de denrées de base comme le riz et le blé.

Mais les politiciens conservateurs et les groupes de défense se sont opposés aux cultures modifiées en laboratoire, car ils estiment que les cultures GM pourraient compromettre la sécurité alimentaire et la biodiversité et présenter également un risque pour la santé.

L'Inde a autorisé pour la première fois la culture d'OGM en 2002 avec le coton génétiquement modifié. En dehors du coton GM, New Delhi n'a approuvé aucune autre culture transgénique.

Le coton génétiquement modifié a contribué à faire de l'Inde le premier producteur de coton au monde et le deuxième plus grand exportateur de cette fibre, la production ayant été multipliée par quatre.