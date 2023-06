Les autorités indiennes ont ouvert une enquête sur une allégation selon laquelle un régulateur pharmaceutique local, en échange d'un pot-de-vin, aurait aidé à échanger des échantillons de sirops antitussifs que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait associés à la mort d'enfants en Gambie avant que les échantillons ne soient testés dans un laboratoire indien, selon deux responsables du gouvernement et des documents examinés par Reuters.

Dans une lettre adressée le 29 avril au Bureau de lutte contre la corruption (ACB) de l'État d'Haryana et consultée par Reuters, un avocat nommé Yashpal accuse le contrôleur des médicaments de l'État, Manmohan Taneja, d'avoir accepté un pot-de-vin de 50 millions de roupies (605 419 dollars) de la part du fabricant local Maiden Pharmaceuticals pour l'aider à échanger les échantillons avant qu'un laboratoire du gouvernement indien ne les teste. L'usine de Maiden est située dans l'État d'Haryana.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir de manière indépendante que des pots-de-vin avaient été versés.

M. Taneja n'a pas répondu aux appels téléphoniques, aux messages ou aux courriels sollicitant un commentaire. Maiden n'a pas répondu aux demandes de commentaires. L'OMS a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de cette allégation.

Yashpal - qui, comme certains Indiens, n'utilise qu'un seul nom - n'a pas indiqué dans sa lettre où il avait obtenu l'information, ni fourni de preuves de ses affirmations concernant les sirops fabriqués par Maiden.

Contacté par Reuters, l'avocat a déclaré qu'il avait appris l'existence du pot-de-vin présumé dans l'affaire Maiden par au moins deux personnes de l'industrie pharmaceutique indienne, dont une au sein de Maiden, mais il a refusé d'identifier l'une d'entre elles par crainte de représailles.

"Je veux juste que l'affaire fasse l'objet d'une enquête officielle", a déclaré l'homme de 38 ans, ajoutant qu'il attendait qu'on lui demande de soumettre une déclaration sous serment qui déclencherait une telle enquête.

Il a déclaré qu'il n'avait jamais représenté de sociétés pharmaceutiques ni travaillé sur des affaires impliquant des demandes d'indemnisation au cours de ses cinq années de carrière, mais qu'il avait commencé à s'intéresser à Taneja l'année dernière, après qu'un ami de l'industrie pharmaceutique l'eut alerté sur une autre affaire de corruption présumée. Après que les décès en Gambie ont été rendus publics, Yashpal a déclaré qu'il a commencé à enquêter de plus près et a parlé avec environ 40 sources à travers l'Haryana, au cours de laquelle il a appris le pot-de-vin présumé de Maiden.

Le directeur général du Bureau anticorruption de l'Haryana, Shatrujeet Kapur, a déclaré à Reuters que la plainte de M. Yashpal serait transmise au secrétaire en chef adjoint (ACS) pour la santé de l'Haryana, le plus haut fonctionnaire de l'État chargé de la santé. M. Kapur n'a pas précisé quelles seraient les étapes suivantes.

La secrétaire en chef adjointe, G. Anupama, a déclaré dans un message texte : "Une enquête est en cours" et a dirigé Reuters vers le ministre de la santé de l'État d'Haryana, Anil Vij, pour obtenir de plus amples détails. M. Vij n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La plainte de Yashpal a été rapportée pour la première fois par le quotidien hindi Haribhoomi le 17 mai. L'enquête menée par les autorités locales sur ses allégations n'a pas été rapportée précédemment.

L'Haryana, situé près de New Delhi, possède d'importants pôles industriels et son administration a déclaré en 2019 qu'elle souhaitait "transformer l'Haryana en une plaque tournante" au sein de l'industrie pharmaceutique indienne, d'une valeur de 41 milliards de dollars. L'Haryana est dirigé par le même parti depuis 2014. Le ministre en chef et le ministre de la santé, à qui Yashpal a également envoyé sa plainte, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Naresh Kumar Goyal, fondateur de Maiden Pharmaceuticals, a déclaré à Reuters en décembre que son entreprise n'avait rien fait de mal dans la production du sirop contre la toux. En février, un tribunal indien a condamné M. Goyal et un autre cadre de Maiden à deux ans et demi de prison pour des violations de la qualité de médicaments vendus au Viêt Nam il y a dix ans. Il leur a donné un mois pour faire appel. Reuters n'a pas pu déterminer l'état d'avancement de cette affaire.

Les autorités indiennes ont effectué des tests sur les sirops Maiden à la fin de l'année dernière, après que l'OMS les a associés à la mort d'au moins 70 enfants du pays africain, la plupart âgés de moins de 5 ans, à la suite de lésions rénales aiguës survenues entre juin et octobre.

Des tests effectués sur des échantillons de sirop avec l'aide de l'OMS avaient confirmé la présence de toxines mortelles - l'éthylène glycol (EG) et le diéthylène glycol (DEG), utilisé dans le liquide de frein des voitures -, ce qui a déclenché une chasse mondiale aux médicaments contaminés. L'agence a déclaré qu'elle avait pleinement confiance dans les résultats des tests effectués par deux laboratoires indépendants.

Toutefois, l'autorité fédérale indienne de régulation des médicaments a déclaré en décembre que ses propres tests n'avaient pas révélé la présence de toxines dans les sirops. Ses inspecteurs d'usine ont toutefois constaté que des lots de médicaments pouvaient avoir été mal étiquetés, selon un avis envoyé à Maiden et dont Reuters a eu connaissance. Elle n'a pas précisé comment, dans ces conditions, elle pouvait être sûre d'avoir testé le bon lot. Elle n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Yashpal a également envoyé sa plainte au bureau du Premier ministre Narendra Modi, a-t-il déclaré, comme le montrent les documents consultés par Reuters. Le bureau du Premier ministre n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'allégation de corruption fait partie d'une demi-douzaine d'allégations de corruption formulées par Yashpal à l'encontre de Taneja dans la lettre. M. Yashpal affirme que M. Taneja a accepté des pots-de-vin pour approuver des produits et délivrer des licences de médicaments depuis 2021. Il n'a fourni aucune preuve.

"Je souhaite qu'une enquête soit menée par une personne extérieure au ministère de la santé, car M. Taneja est lui-même un haut fonctionnaire de la santé", a déclaré l'avocat. "Il en va de la réputation de l'Inde.

Le 10 mai, l'adjoint de Taneja, Lalit Kumar Goel, a demandé à Yashpal de se rendre au bureau du régulateur "avec tous les documents pertinents" pour discuter de l'enquête, selon une lettre examinée par Reuters.

M. Yashpal a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas obtempéré, car il ne se sentait pas à l'aise pour donner de tels détails à l'adjoint d'une personne qu'il avait accusée de corruption. M. Goel n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Gambie a déclaré au début du mois qu'elle avait engagé un cabinet d'avocats américain pour envisager une action en justice après que sa propre enquête, soutenue par le gouvernement, a révélé que des médicaments contaminés en provenance de l'Inde étaient "très probablement" à l'origine de la mort d'enfants l'année dernière, a déclaré le ministre de la Justice à l'agence Reuters.

Des acteurs peu scrupuleux peuvent utiliser l'EG et le DEG pour remplacer le propylène glycol (PG), qui est une base essentielle des médicaments sirupeux, parce qu'ils peuvent coûter moins de la moitié du prix, selon plusieurs experts de la fabrication de produits pharmaceutiques. (1 $ = 82,5874 roupies indiennes) (Reportage de Krishna N. Das ; reportage complémentaire de Jennifer Rigby à Londres ; rédaction de Sara Ledwith et Michele Gershberg)