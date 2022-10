L'Inde enquête sur les décès en Gambie liés au sirop contre la toux fabriqué en Inde -sources 06/10/2022 | 06:08 Envoyer par e-mail :

L'Inde enquête sur le décès de dizaines d'enfants en Gambie qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pourrait être lié à un sirop contre la toux fabriqué dans ce pays d'Asie du Sud, ont déclaré jeudi à Reuters deux personnes du ministère indien de la Santé. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi aux journalistes que l'agence des Nations Unies enquêtait sur les décès dus à des lésions rénales aiguës avec le régulateur indien des médicaments et le fabricant de sirop contre la toux Maiden Pharmaceuticals, basé à New Delhi. L'agence a informé le contrôleur général des médicaments de l'Inde des décès à la fin du mois dernier, après quoi le régulateur a lancé une enquête avec les autorités de l'État, en tandem avec l'enquête de l'OMS, ont indiqué les personnes. Maiden a fabriqué et exporté le sirop uniquement vers la nation ouest-africaine, ont précisé les personnes. Les appels de Reuters à un numéro de téléphone indiqué pour Maiden sont restés sans réponse, tout comme une demande de commentaire par e-mail. Les appels au Drugs Controller General of India en dehors des heures de bureau sont également restés sans réponse. Le gouvernement indien a demandé à l'OMS de partager son rapport établissant un lien entre les décès et le sirop contre la toux et prendra "toutes les mesures nécessaires en la matière", ont déclaré les personnes concernées. (Reportage de Krishna Das à New Delhi ; Rédaction de Shilpa Jamkhandikar ; Montage de Muralikumar Anantharaman et Christopher Cushing)

