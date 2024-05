L'Inde a commencé à voter dans la cinquième phase de ses élections générales gigantesques lundi, avec des sièges dans la capitale financière Mumbai et les bastions de la famille Gandhi de l'opposition qui devraient être scellés dans les dernières étapes de ce vote en sept phases.

Les plus grandes élections du monde ont débuté le 19 avril et se termineront le 1er juin, le dépouillement des votes étant prévu pour le 4 juin.

La phase de lundi est celle où le nombre de sièges à pourvoir est le plus faible : 89,5 millions d'électeurs sont appelés à choisir des représentants pour 49 sièges.

Plusieurs candidats de premier plan sont en lice ce lundi, notamment le ministre de la défense, Rajnath Singh, de Lucknow, et le ministre du commerce, Piyush Goyal, de Mumbai, villes qui ont souffert d'un faible taux de participation dans le passé.

Dimanche, la commission électorale a expressément appelé les habitants de ces villes à "effacer les stigmates" de l'apathie urbaine.

"Au cœur de notre vision pour Mumbai se trouvent de meilleures infrastructures et une plus grande facilité de vie", a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors de sa campagne dans la ville la semaine dernière, quelques jours seulement après qu'au moins 14 personnes ont été tuées par la chute d'un immense panneau publicitaire lors d'une tempête de pluie.

Deux circonscriptions de la dynastie Nehru-Gandhi du parti du Congrès dans la région politiquement cruciale de l'Uttar Pradesh sont également soumises aux élections, avec le fils Rahul Gandhi qui se présente dans le siège de Raebareli, en plus de Wayanad dans le sud qui a déjà voté. L'Inde autorise les candidats à se présenter dans plusieurs circonscriptions mais à n'en représenter qu'une seule.

Sonia Gandhi, chef du parti du Congrès et ancienne députée de Raebareli, a lancé un appel émouvant aux électeurs en leur demandant de voter pour son fils dans une région que le Bhartiya Janata Party (BJP) a dominée au cours des dix dernières années.

Smriti Irani, ministre des femmes et du développement de l'enfant, se présente dans la circonscription d'Amethi. En 2019, elle a battu Rahul Gandhi dans un siège que sa famille a occupé sans interruption au cours des quatre dernières décennies.

Parmi les autres électorats très surveillés dans l'État figure Kaiserganj, où le BJP présente le fils d'un ancien chef de fédération de lutte, bien que son père soit accusé de harcèlement sexuel à l'encontre de lutteuses.

Le faible taux de participation est devenu une préoccupation pour le parti au pouvoir, le BJP, et les analystes estiment que les faibles chiffres laissent planer des doutes sur la victoire écrasante que le parti et ses alliés souhaitaient remporter.

Après une première performance médiocre, davantage de personnes ont commencé à voter, avec une participation moyenne de 66,95 % lors des quatre phases, et de 69 % lors de la quatrième phase, le 13 mai.

Modi, dont on s'attend à ce qu'il redevienne Premier ministre pour un troisième mandat consécutif, a été accusé par ses opposants de cibler les minorités musulmanes pour plaire aux électeurs les plus intransigeants.

Modi a accusé à plusieurs reprises le parti du Congrès d'avoir l'intention d'étendre les avantages sociaux aux musulmans au détriment des groupes tribaux et des castes hindoues défavorisées, ce que le Congrès a démenti.

Dans une récente interview télévisée diffusée après la quatrième phase, Modi a déclaré qu'il était résolu à "ne pas faire de politique hindouiste-musulmane".

L'alliance INDIA de l'opposition, composée du Congrès et d'une douzaine de partis politiques, a bénéficié d'un coup de pouce important après qu'Arvind Kejriwal, critique féroce de Modi et ministre en chef de Delhi, a été temporairement relaxé par le tribunal et autorisé à faire campagne pour les élections.