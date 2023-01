L'Inde envisage d'ouvrir des mines de cuivre et de lithium à l'étranger pour répondre à la pénurie nationale.

Pour commencer, l'Inde a identifié une mine de cuivre et deux mines de lithium en Argentine, pays riche en ressources, pour les acquérir ou décrocher des baux à long terme, ont indiqué les sources. Les sources, ayant une connaissance directe de la question, n'ont pas souhaité être identifiées, citant les règles officielles. "Une équipe d'experts a déjà étudié les aspects techniques d'une mine de cuivre et de deux mines de lithium en Argentine en visitant les sites", a déclaré l'une des sources.

"Maintenant, nous allons commencer l'évaluation commerciale, et cela prendra environ deux mois." Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Inde pour décrocher des métaux et des minéraux essentiels auprès des principaux producteurs mondiaux, selon les sources. Un porte-parole du ministère des Mines n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans le cadre de sa campagne d'exploration des actifs minéraux à l'étranger, le gouvernement indien a créé Khanij Bidesh India (KABIL) Ltd - une société créée par les entreprises d'État National Aluminium Company Ltd, Hindustan Copper Ltd et la société non cotée Mineral Exploration Corp Ltd. KABIL devrait installer son unité en Argentine pour extraire et traiter le lithium, ont indiqué les sources. Le lithium est une matière première importante utilisée pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. Dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement pour atteindre ses objectifs de décarbonisation, l'Inde a introduit une série de mesures pour stimuler les ventes de véhicules électriques (VE).

Selon les prévisions de S&P Global Mobility, l'Inde est en passe de devenir le troisième marché mondial pour les véhicules de tourisme et autres véhicules légers, détrônant ainsi le Japon. Outre le lithium, la consommation de cuivre a bondi en Inde, même si le pays ne produit que 10 à 15 % de ses besoins totaux en cuivre. L'Inde était en passe de devenir l'un des marchés du cuivre à la croissance la plus rapide au monde en 2022, contrairement à la tendance à l'expansion de la demande qui se ralentit ailleurs, notamment en Chine, le principal consommateur, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.