Le gouvernement indien envisage d'abaisser les taux d'imposition pour certaines catégories de personnes, ce qui pourrait contribuer à stimuler la consommation dans la troisième économie d'Asie, ont déclaré deux sources gouvernementales à Reuters.

Le plan pourrait être annoncé en juillet, lorsque le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi présentera le premier budget fédéral après que son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), n'ait pas réussi à obtenir la majorité à lui tout seul.

Un sondage réalisé après le scrutin a montré que les électeurs s'inquiétaient de l'inflation, du chômage et de la baisse des revenus.

Alors que l'économie indienne a connu une croissance record de 8,2 % en 2023-2024, la consommation a augmenté deux fois moins vite.

Le Premier ministre Modi, tout en revendiquant la formation d'un gouvernement dirigé par l'Alliance démocratique nationale, avait déclaré que son administration se concentrerait sur l'augmentation de l'épargne de la classe moyenne et sur l'amélioration de sa qualité de vie.

Une réduction de l'impôt sur les personnes physiques pourrait stimuler la consommation dans l'économie et accroître l'épargne de la classe moyenne, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car les discussions sur le budget sont confidentielles.

Le ministère indien des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire par courrier électronique.

La catégorie de personnes susceptibles de bénéficier d'un allègement fiscal est celle qui gagne plus de 1,5 million de roupies (17 960,42 dollars) par an, jusqu'à un certain montant qui n'a pas encore été déterminé, a déclaré la première source.

Les changements pourraient être apportés à un régime fiscal introduit en 2020, où le revenu annuel jusqu'à 1,5 million de roupies est taxé à 5 %-20 %, tandis que les revenus supérieurs à 1,5 million de roupies sont taxés à 30 %.

Le taux d'imposition personnel est multiplié par six lorsque le revenu d'un individu est multiplié par cinq entre 300 000 et 1,5 million de roupies, "ce qui est très élevé", a déclaré la deuxième source.

Le gouvernement pourrait également envisager d'abaisser les taux d'imposition des particuliers pour les revenus annuels de 1 million de roupies, a déclaré la première source, ajoutant qu'un nouveau seuil était à l'étude pour les revenus imposés au taux le plus élevé de 30 % dans le cadre de l'ancien système fiscal.

Selon la seconde source, toute perte de recettes fiscales pour le gouvernement du fait des réductions d'impôts pourrait être partiellement compensée par une augmentation de la consommation de la part de cette catégorie de personnes.

Le gouvernement fédéral vise un déficit budgétaire de 5,1 % du PIB pour l'exercice financier se terminant en mars 2025.

Les fortes collectes d'impôts dans le cadre d'une économie dynamique et un dividende exceptionnel de la banque centrale donneront au gouvernement une certaine flexibilité dans la planification du premier budget de son nouveau mandat, a rapporté Reuters plus tôt.

(1 $ = 83,5170 roupies indiennes)