L'Inde envisage de se porter candidate pour accueillir les JO 2036

NEW DELHI (Reuters) - L'Inde envisage "sérieusement" de se porter candidate pour accueillir les Jeux olympiques d'été en 2036, a déclaré le ministre indien des Sports, Anurag Thakur.

L'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde, a déjà accueilli les Jeux asiatiques en 1951 et 1982 et les Jeux du Commonwealth en 2010, organisés à New Delhi. C'est "bon moment" pour accueillir les Jeux olympiques a dit Anurag Thakuret au journal Times of India.

"Si l'Inde fait l'actualité dans tous les secteurs, de la manufacture aux services, alors pourquoi pas dans le domaine du sport ?"

"L'Inde envisage très sérieusement de se porter candidate pour les JO 2036", a-t-il ajouté.

D'après Anurag Thakuret, l'état de Gujarat, où se trouve New Delhi, pourrait être présenté comme un site olympique potentiel.

"Le Gujarat a plusieurs fois exprimé son intérêt pour l'accueil des Jeux olympiques", a-t-il dit. "Ils ont les infrastructures - des hôtels, des auberges, des aéroports et des complexes sportifs."

Le Comité international olympique (CIO) a déclaré être en discussions préliminaires avec dix villes, mais n'a pas révélé de calendrier pour l'attribution de l'édition 2036.

Parmi les rivaux potentiels de l'Inde figurent l'Indonésie, la Corée du Sud et le Qatar, qui a déjà accueilli la Coupe du monde 2022. L'Allemagne envisage de se porter candidate, malgré une forte opposition nationale.

(Reportage Amlan Chakraborty à New Delhi ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)