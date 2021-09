Le gouvernement indien envisage de taxer les échanges de cryptomonnaies et l'écosystème dans le pays, a tweeté lundi le site d'information ET Now, citant des sources.

Le département fiscal est favorable à la taxation des échanges et des transactions de crypto-monnaies et le gouvernement estime que toute activité qui génère des revenus doit payer des impôts, a rapporté ET Now https://bit.ly/3AdNx1O. (Reportage de Kanishka Singh à Bengaluru ; édition de Christopher Cushing)