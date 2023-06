L'Inde souhaite augmenter ses achats annuels de pétrole à l'Irak, qui s'élèvent actuellement à 1 milliard de barils, a déclaré sur Twitter le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri, après avoir rencontré son homologue irakien, Hayan Abdel-Ghani, à New Delhi mardi.

L'Irak était le premier fournisseur de pétrole de l'Inde, mais il est passé en deuxième position, car les raffineurs indiens ont augmenté leurs achats de pétrole russe, vendu au rabais depuis que la guerre en Ukraine a entraîné des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie.

L'Inde est le deuxième partenaire commercial de l'Iraq, avec des échanges annuels d'une valeur de 37 milliards de dollars, a déclaré M. Puri.

"Outre les questions relatives au commerce de l'énergie et des hydrocarbures, nous avons également discuté des moyens d'élargir notre panier commercial et de renforcer la coopération dans d'autres domaines, notamment le commerce et l'investissement, la santé et l'éducation, les sports, le tourisme médical et le renforcement des capacités", a-t-il déclaré.