Les routes seront inondées le long de certaines parties de la côte occidentale de l'Inde et les maisons à toit de chaume risquent d'être détruites, a déclaré mercredi le département météorologique du pays, un jour avant qu'un violent cyclone ne touche terre dans l'État du Gujarat et dans les régions méridionales du Pakistan.

Classé dans la catégorie des tempêtes cycloniques très violentes, Biparjoy se trouve à environ 280 km du port de Jakhau, dans l'État du Gujarat, et devrait toucher terre dans la soirée de jeudi.

"Il touchera la côte de Kutch-Saurashtra (dans le Gujarat) et la côte pakistanaise entre Mandvi et Karachi et près du port de Jakhau le 15 juin entre 16 heures et 20 heures en Inde (1030-1430 GMT)", a déclaré à la presse Manorama Mohanty, directrice du département météorologique de l'Inde (IMD) pour le Gujarat.

"Pour l'instant, nous prévoyons que la tempête traversera le pays sous la forme d'une tempête cyclonique très violente. Après son passage, son intensité diminuera et il deviendra une tempête cyclonique et une dépression".

Les météorologues ont indiqué que le cyclone soufflait des vents d'une vitesse maximale soutenue de 125-135 km (78-84 miles) par heure, avec des rafales pouvant atteindre 150 km (93 miles) par heure, et ont averti que de fortes marées dans la mer d'Arabie pourraient inonder les zones de basse altitude le long des côtes lors de l'arrivée à terre.

Les maisons temporaires au toit de chaume pourraient être complètement détruites, tandis que les cultures sur pied, les plantations et les routes devraient subir des dommages importants, a indiqué l'IMD dans un communiqué, ajoutant que les chemins de fer pourraient également être disruptifs.

"Les districts côtiers du Gujarat ont commencé à recevoir de fortes précipitations", a déclaré un haut responsable de l'IMD. "À partir de mercredi soir, l'intensité des précipitations et la vitesse du vent augmenteront. Jeudi, des précipitations extrêmement fortes sont attendues. Certains districts pourraient recevoir plus de 200 mm de pluie jeudi".

Huit districts du Gujarat côtier devraient être touchés, selon le gouvernement de l'État. La pêche a été suspendue jusqu'à vendredi et les écoles ont déclaré des vacances.

De nombreuses installations pétrolières offshore et les principaux ports, qui bordent les côtes du Gujarat, ont été contraints de suspendre leurs activités.

"Nous avons évacué plus de 45 000 personnes jusqu'à présent. Les opérations d'évacuation se poursuivront jusqu'à aujourd'hui (mercredi) soir, principalement à Kutch", a déclaré Kamal Dayani, un haut fonctionnaire du gouvernement de l'État du Gujarat.

Les auditoriums des écoles et d'autres bâtiments publics ont été transformés en camps de secours pour abriter les personnes déplacées au Pakistan voisin.

Des navires et des bateaux ont été déplacés de certaines zones de la côte pakistanaise, tandis que les hôpitaux de la région ont été mis en état d'alerte dans le cadre des préparatifs en vue du cyclone. Environ 100 000 personnes seront évacuées d'ici mercredi matin, a déclaré l'autorité nationale pakistanaise de gestion des catastrophes.