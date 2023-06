L'Inde a imposé une limite aux stocks de blé que les négociants peuvent détenir afin de faire baisser les prix, a déclaré lundi à la presse le secrétaire d'État à l'alimentation, Sanjeev Chopra.

Le deuxième producteur mondial de blé fournira également 1,5 million de tonnes de blé aux gros consommateurs, tels que les meuniers, dans le cadre des efforts visant à faire baisser les prix, qui ont augmenté de 8 % en un mois, a déclaré M. Chopra.

"Des éléments peu scrupuleux accumulent des stocks de blé et c'est la raison pour laquelle les prix augmentent", a-t-il déclaré.

Les achats de blé de l'Inde en 2023 devraient diminuer d'un cinquième par rapport à l'estimation initiale, car les achats du gouvernement ont ralenti ces derniers jours après la hausse des prix locaux.

Malgré des achats moins importants que prévu, les stocks de blé sont suffisants et il n'est pas nécessaire d'importer, a déclaré M. Chopra.

L'Inde, qui est également le deuxième plus grand consommateur de blé au monde, a interdit les exportations de blé en mai 2022 après qu'une hausse soudaine et importante des températures a réduit la production, alors même que la demande d'exportation a augmenté pour répondre à la pénurie mondiale provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

L'Inde, premier exportateur mondial de riz, vendra également du riz aux consommateurs en vrac, a déclaré M. Chopra.