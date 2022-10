L'Inde informe la Gambie qu'elle enquête sur les décès d'enfants liés à des médicaments fabriqués en Inde.

Les autorités sanitaires indiennes ont annoncé mercredi l'arrêt de la production dans l'usine de la société nationale Maiden Pharmaceuticals à Sonepat, dans le nord de l'Inde, après qu'un rapport de l'OMS ait indiqué que ses sirops contre la toux et le rhume pourraient être liés à la mort de 69 enfants en Gambie.

L'affaire "fait l'objet d'une enquête sérieuse par les autorités compétentes", a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères, S Jaishankar, dans un tweet.

Ces décès, les pires impliquant des médicaments fabriqués en Inde, sont un coup dur pour une industrie dont les exportations ont plus que doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre 24,5 milliards de dollars au cours de l'année fiscale se terminant en mars.

Connue comme la "pharmacie du monde", l'Inde fournit 45 % de tous les médicaments génériques à l'Afrique.

L'OMS a émis une alerte sur les produits médicaux la semaine dernière, demandant aux organismes de réglementation de retirer les produits Maiden du marché.

L'agence sanitaire de l'ONU a déclaré que l'analyse en laboratoire de quatre produits Maiden - la solution orale de prométhazine, le sirop pour bébé Kofexmalin contre la toux, le sirop pour bébé Makoff contre la toux et le sirop pour le rhume Magrip N - présentait des quantités "inacceptables" de diéthylène glycol et d'éthylène glycol, qui peuvent être toxiques et provoquer des lésions rénales aiguës.

Les autorités indiennes ont suspendu les activités de fabrication de la société après avoir inspecté son usine principale dans l'état de Haryana, constatant que les règles avaient été violées "dans l'ensemble de ses activités de fabrication et de test".

Maiden, qui possède deux autres usines dans l'État, a une capacité de production annuelle de 2,2 millions de bouteilles de sirop, 600 millions de capsules, 18 millions d'injections, 300 000 tubes de pommade et 1,2 milliard de comprimés dans ses usines de l'Haryana, selon son site Web.