L'Inde inspecte des usines de fabrication de médicaments alors que la controverse persiste en Gambie

L'Inde est connue comme la "pharmacie du monde" et ses exportations de produits pharmaceutiques ont plus que doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre 24,5 milliards de dollars au cours de la dernière année fiscale.

La mort d'au moins 70 enfants en Gambie a terni l'image de l'industrie, bien que l'Inde affirme que les médicaments fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi, ne sont pas en cause.

"Des inspections conjointes sont menées dans tout le pays conformément aux procédures opérationnelles standard", a déclaré le ministère de la Santé et du Bien-être familial dans un communiqué. "Cela permettra de garantir des normes élevées de conformité à la qualité en ce qui concerne les médicaments fabriqués dans le pays."

Le ministère a déclaré qu'il inspectait les "unités de fabrication de médicaments" qui risquaient de fabriquer des médicaments non standard, frelatés ou falsifiés, mais n'a pas nommé de société.

Certains experts de la santé affirment que les réglementations indiennes en matière de médicaments sont laxistes, en particulier au niveau des États où opèrent des milliers d'usines.

En octobre, le gouvernement a suspendu toute la production de Maiden, basée dans l'État de Haryana, pour violation des normes de fabrication.

Mais le principal responsable des médicaments en Inde a déclaré ce mois-ci à l'Organisation mondiale de la santé que les tests effectués sur des échantillons provenant des mêmes lots de sirops que Maiden a envoyés en Gambie étaient conformes aux spécifications gouvernementales. Maiden a également déclaré que ses médicaments étaient en bon état.

L'OMS a déclaré que les laboratoires sous contrat avec elle au Ghana et en Suisse ont trouvé des niveaux excessifs de contaminants éthylèneglycol et diéthylèneglycol dans les sirops Maiden.

Une commission parlementaire gambienne a déclaré la semaine dernière que Maiden était responsable de la mort d'au moins 70 enfants suite à des lésions rénales aiguës et a demandé au gouvernement d'engager des poursuites judiciaires.