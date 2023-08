Ces derniers mois, l'Inde a interdit aux fabricants nationaux de drones militaires d'utiliser des composants fabriqués en Chine en raison d'inquiétudes concernant des vulnérabilités en matière de sécurité, selon quatre responsables de la défense et de l'industrie et des documents examinés par Reuters.

Cette mesure intervient dans un contexte de tensions entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire et alors que New Delhi poursuit la modernisation de son armée en envisageant d'utiliser davantage de quadcoptères sans pilote, de systèmes à longue endurance et d'autres plates-formes autonomes.

Alors que l'industrie indienne naissante cherche à répondre aux besoins de l'armée, les personnalités du secteur de la défense et de l'industrie ont déclaré que les responsables de la sécurité indienne craignaient que la collecte de renseignements ne soit compromise par des pièces fabriquées en Chine dans les fonctions de communication des drones, les caméras, les transmissions radio et les logiciels d'exploitation.

Trois de ces personnes et quelques-unes des six autres personnalités du gouvernement et de l'industrie interrogées par Reuters ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias ou en raison du caractère sensible du sujet. Le ministère indien de la défense n'a pas répondu aux questions de Reuters.

L'approche de l'Inde, rapportée par Reuters pour la première fois, complète les restrictions progressives à l'importation de drones de surveillance à partir de 2020 et est mise en œuvre par le biais d'appels d'offres militaires, selon des documents.

Lors de deux réunions en février et mars pour discuter des appels d'offres pour les drones, les responsables militaires indiens ont dit aux soumissionnaires potentiels que l'équipement ou les sous-composants provenant de "pays partageant des frontières terrestres avec l'Inde ne seront pas acceptables pour des raisons de sécurité", selon les procès-verbaux examinés par Reuters. Les procès-verbaux n'identifient pas les responsables militaires.

Un document d'appel d'offres indiquait que ces sous-systèmes présentaient des "failles de sécurité" qui compromettaient des données militaires essentielles, et demandait aux fournisseurs de révéler l'origine des composants.

Un haut fonctionnaire de la défense a déclaré à Reuters que la référence aux pays voisins était un euphémisme pour désigner la Chine, ajoutant que l'industrie indienne était devenue dépendante de la deuxième économie mondiale malgré les inquiétudes suscitées par les cyberattaques.

Pékin a nié toute implication dans les cyberattaques. Le ministère chinois du commerce, qui a annoncé la semaine dernière des contrôles à l'exportation sur certains drones et équipements connexes, n'a pas répondu aux questions concernant les mesures prises par l'Inde.

En 2019, le Congrès américain a interdit au Pentagone d'acheter ou d'utiliser des drones et des composants fabriqués en Chine.

OBSTACLE À LA FABRICATION

Le Premier ministre Narendra Modi a cherché à renforcer les capacités de l'Inde en matière de drones afin de contrecarrer les menaces perçues, notamment de la part de la Chine, dont les forces ont affronté les soldats indiens le long de leur frontière contestée ces dernières années.

L'Inde a réservé 1,6 milliard de roupies (19,77 milliards de dollars) à la modernisation militaire en 2023-24, dont 75 % sont réservés à l'industrie nationale.

Mais l'interdiction des pièces chinoises a augmenté le coût de fabrication des drones militaires au niveau local en obligeant les fabricants à s'approvisionner en composants ailleurs, ont déclaré des experts du gouvernement et de l'industrie.

Sameer Joshi, fondateur de NewSpace Research and Technologies, un fournisseur de petits drones pour l'armée indienne basé à Bengaluru, a déclaré que 70 % des produits de la chaîne d'approvisionnement étaient fabriqués en Chine.

"Si je parle à un Polonais, par exemple, il a toujours ses composants qui passent par la Chine", a-t-il déclaré.

Le passage à un pipeline non chinois fait grimper les coûts de manière spectaculaire, a déclaré M. Joshi, ajoutant que certains fabricants continuaient à importer du matériel de Chine, mais qu'ils le "marquaient en blanc et maintenaient les coûts dans ce cadre".

LACUNES TECHNOLOGIQUES

L'Inde fait appel à des fabricants étrangers pour les pièces et les systèmes complets, car elle ne dispose pas du savoir-faire nécessaire pour fabriquer certains types de drones.

Selon Y. Dilip, directeur de l'établissement public Aeronautical Development Establishment (ADE), un programme financé par le gouvernement visant à produire un système sans pilote de moyenne altitude et de longue endurance est retardé d'au moins une demi-décennie.

La plateforme, appelée Tapas, a satisfait à la plupart des exigences, mais doit encore être améliorée pour répondre à l'objectif militaire d'un drone pouvant atteindre une altitude opérationnelle de 30 000 pieds et rester en vol pendant 24 heures, a déclaré M. Dilip.

"Nous étions surtout limités par les moteurs", a-t-il déclaré, car ni ceux construits dans le pays ni les modèles internationaux disponibles en Inde n'étaient à la hauteur de la tâche.

Outre le Tapas, qui devrait commencer ses essais militaires ce mois-ci, l'ADE travaille sur une plateforme furtive sans pilote et sur une plateforme de haute altitude et de longue endurance, mais ces deux projets ne seront pas réalisés avant plusieurs années.

Pour combler ces lacunes, l'Inde a annoncé en juin qu'elle achèterait 31 drones MQ-9 aux États-Unis pour plus de 3 milliards de dollars.

R.K. Narang, expert en drones à l'Institut Manohar Parrikar d'études et d'analyses de défense, a déclaré qu'il fallait "une stratégie nationale cohérente pour combler les lacunes technologiques" afin de fournir des produits commercialement viables.

En février, la ministre des finances, Nirmala Sitharaman, s'est engagée à ce qu'un quart du budget de 232,6 milliards de roupies (2,83 milliards de dollars) consacré cette année à la recherche et au développement dans le domaine de la défense soit destiné à l'industrie privée.

Pourtant, Narang a déclaré que les grandes entreprises indiennes du secteur privé investissaient peu dans la recherche et le développement. Selon M. Joshi, les investisseurs en capital-risque évitent les projets militaires en raison des longs délais d'exécution et du risque que les commandes ne se concrétisent pas.

Le haut fonctionnaire de la défense a déclaré que l'Inde devrait accepter des coûts plus élevés pour stimuler la production nationale.

"Si aujourd'hui j'achète des équipements en Chine et que je dis que je veux les fabriquer en Inde, le coût augmentera de 50 %", a-t-il déclaré. "En tant que nation, nous devons être prêts à aider l'écosystème à se construire ici.

(1 $ = 82,2775 roupies indiennes) (Reportage de Krishn Kaushik ; reportage complémentaire de Joe Cash à Pékin ; rédaction de David Crawshaw et YP Rajesh).