L'Inde invoque la loi d'urgence pour faire fonctionner les services publics basés sur l'importation de charbon à l'arrêt

L'Inde est confrontée à sa pire crise de l'électricité depuis plus de six ans, et les responsables se sont démenés pour assurer l'approvisionnement des centrales électriques dont les stocks d'avant l'été sont au plus bas depuis plus de neuf ans, alors que la demande d'électricité devrait augmenter au rythme le plus rapide depuis au moins 38 ans.

Plus de 43 % des centrales alimentées par du charbon importé, qui ont une capacité totale de 17,6 gigawatts (GW) et représentent 8,6 % de la capacité totale d'énergie au charbon de l'Inde, sont actuellement à l'arrêt. Les responsables ont également décidé d'invoquer une clause d'urgence dans la loi sur l'électricité du pays pour permettre aux centrales de fonctionner.

Les fonctionnaires du ministère de l'électricité travailleront avec les personnes impliquées dans la restructuration de la dette des centrales inactives financièrement stressées pour les rendre fonctionnelles, tandis qu'un comité gouvernemental facilitera la répercussion des coûts de production plus élevés sur les clients, a déclaré le gouvernement dans un décret.

Reuters a rapporté le mois dernier la décision de l'Inde d'invoquer une clause d'urgence dans la loi sur l'électricité du pays pour permettre aux centrales électriques actuellement inactives de fonctionner.