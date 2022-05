L'Inde limite les exportations de sucre à 10 millions de tonnes

Le gouvernement a également demandé aux exportateurs de demander son autorisation pour toute expédition à l'étranger entre le 1er juin et le 31 octobre, selon l'arrêté.

L'Inde est le plus grand producteur de sucre au monde et le deuxième plus grand exportateur derrière le Brésil.

Reuters a rapporté en mars que l'Inde prévoyait de limiter les exportations de sucre afin de contenir les prix locaux et d'assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur.

Les prix de référence du sucre blanc à Londres ont bondi de plus de 1 % après la décision de l'Inde.

"Le gouvernement s'inquiète de l'inflation alimentaire, et c'est pourquoi il essaie de s'assurer qu'il reste suffisamment de sucre dans le pays pour répondre à la saison des festivals", a déclaré un négociant basé à Mumbai auprès d'une société de commerce international.

Les exportateurs ont également déclaré que la décision d'autoriser les usines à exporter 10 millions de tonnes aiderait l'Inde à vendre une quantité raisonnablement importante de sucre sur le marché mondial.

Initialement, l'Inde prévoyait de plafonner les exportations de sucre à 8 millions de tonnes, mais le gouvernement a ensuite décidé d'autoriser les moulins à vendre un peu plus de sucre sur le marché mondial, les estimations de production ayant été revues à la hausse.

L'Indian Sugar Mills Association, un organisme de producteurs, a révisé ses prévisions de production à 35,5 millions de tonnes, en hausse par rapport à sa précédente estimation de 31 millions de tonnes.

Les moulins indiens ont jusqu'à présent signé des contrats pour exporter 9,1 millions de tonnes de sucre au cours de la campagne de commercialisation 2021/22 actuelle, sans subventions gouvernementales. Sur les 9 millions de tonnes contractuelles, les moulins ont déjà expédié environ 8,2 millions de tonnes de l'édulcorant.