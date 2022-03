L'Inde maintient ses échanges avec la Russie alors que Lavrov s'apprête à la visiter

Rien n'indique que les achats vont ralentir de sitôt, car de plus en plus de contrats sont signés. Une source a déclaré que les deux pays pourraient discuter de l'aplanissement des paiements commerciaux perturbés par les sanctions occidentales contre les banques russes. Les médias ont indiqué qu'il pourrait avoir des entretiens dans la capitale indienne vendredi.

Il s'agira seulement de la troisième visite de M. Lavrov à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, après un voyage en Turquie pour des entretiens avec son homologue ukrainien au début du mois et une réunion prévue en Chine jeudi.

La Russie est le principal fournisseur de matériel de défense de l'Inde, mais le commerce annuel global est faible, avec une moyenne d'environ 9 milliards de dollars au cours des dernières années, principalement des engrais et un peu de pétrole. En comparaison, le commerce bilatéral de l'Inde avec la Chine s'élève à plus de 100 milliards de dollars par an.

Mais étant donné les fortes remises sur le pétrole brut russe depuis l'attaque contre l'Ukraine, l'Inde a acheté au moins 13 millions de barils, contre près de 16 millions de barils importés du pays pour l'ensemble de l'année dernière. De nombreux pays européens ont également continué à acheter de l'énergie russe malgré leurs critiques publiques à l'encontre de Moscou.

New Delhi a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine mais a refusé de condamner explicitement les actions de Moscou. Elle s'est abstenue de voter sur de multiples résolutions de l'ONU sur la guerre.

L'Inde envisage maintenant de doubler ses importations de charbon à coke russe utilisé dans la fabrication de l'acier, a déclaré dimanche le ministre indien de l'acier. Reuters a rapporté mardi que l'Inde a récemment passé un contrat pour acheter 45 000 tonnes d'huile de tournesol russe pour une livraison en avril après l'arrêt des approvisionnements en provenance d'Ukraine. L'année dernière, l'Inde a acheté environ 20 000 tonnes de Russie par mois.

"L'Inde importera davantage d'articles de Russie, surtout si elle bénéficie d'un rabais", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement indien.

Le gouvernement cherche à établir un système commercial roupie-rouble et des discussions entre les responsables financiers indiens et russes sont en cours, a déclaré la source. Toutes les sources ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Le gouvernement indien et la Reserve Bank of India (RBI) n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

AUTRES MÉCANISMES

Outre la fenêtre commerciale roupie-rouble, plusieurs autres options sont à l'étude, notamment le règlement de tous les paiements gouvernementaux et quasi-gouvernementaux directement par les banques centrales des deux pays, a déclaré la source.

"L'Inde a pris la décision de continuer à commercer avec la Russie, d'une manière ou d'une autre", a déclaré Happymon Jacob, professeur d'études internationales à l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi.

"Pendant la visite du ministre russe des Affaires étrangères, la bureaucratie pourrait certainement soulever la question de savoir comment continuer à chercher des mécanismes alternatifs pour fluidifier les relations commerciales entre les deux parties."

L'ambassade de Russie à New Delhi a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer la visite. Le ministère indien des affaires étrangères a déclaré qu'il n'avait aucune information à partager.

Dans un signe de liens soutenus malgré la crise ukrainienne, l'Inde envisage d'autoriser la Russie à utiliser ses fonds déposés auprès de la Reserve Bank of India (RBI) pour investir dans des obligations d'entreprises indiennes, a déclaré une autre source gouvernementale indienne.

La Russie a conservé auprès de la RBI environ 20 milliards de roupies (263 millions de dollars) de paiements indiens pour des équipements de défense russes.

Mais un autre fonctionnaire du gouvernement indien a déclaré que New Delhi devrait s'attaquer diplomatiquement à la pression de l'Occident pour pouvoir maintenir ses liens avec la Russie.

Le président américain Joe Biden a déclaré ce mois-ci que l'Inde était "quelque peu chancelante" dans son action contre la Russie. Un diplomate américain a déclaré la semaine dernière, après avoir rencontré des responsables indiens à New Delhi, que les États-Unis n'avaient pas demandé à des partenaires comme l'Inde d'arrêter soudainement leurs achats d'énergie à la Russie.