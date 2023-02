L'Inde met en place un panel pour évaluer l'impact des températures élevées sur la récolte de blé

Le deuxième plus grand producteur de blé au monde a déclaré au début du mois que sa production allait probablement augmenter de 4,1 % pour atteindre un record de 112,2 millions de tonnes.

Cependant, l'absence de pluies hivernales a fait grimper les températures dans certaines parties des États du nord de l'Inde où les agriculteurs cultivent le blé. La semaine dernière, la température moyenne quotidienne a atteint les niveaux du début à la mi-mars, selon les responsables de la météo.

L'Inde, qui est également le deuxième plus grand consommateur de blé au monde, a interdit les exportations en mai 2022 après qu'une hausse brutale et soudaine des températures ait réduit la production, alors même que la demande d'exportation reprenait pour répondre à la pénurie mondiale déclenchée par le conflit Russie-Ukraine.

"Le gouvernement a décidé de former un comité pour surveiller l'impact des températures plus élevées, mais l'état actuel des cultures semble bon", a déclaré l'un des responsables, qui n'a pas souhaité être nommé conformément aux règles officielles.

Le commissaire indien à l'agriculture dirigera le comité, et des responsables des principaux États producteurs de blé du pays ainsi que des scientifiques du gouvernement feront également partie du panel.

Les températures maximales dans certains États cette semaine ont grimpé à 39 degrés Celsius, soit jusqu'à 9 degrés Celsius au-dessus de la normale, a déclaré le département météorologique indien (IMD) dans un communiqué lundi.

Les températures maximales devraient rester de 5 à 7 degrés Celsius au-dessus de la normale dans de nombreuses régions du nord-ouest de l'Inde au cours des trois prochains jours, a-t-il ajouté.

"Cette température diurne plus élevée pourrait avoir des effets néfastes sur le blé à l'approche de la période de croissance reproductive, qui est sensible à la température. Une température élevée pendant les périodes de floraison et de maturation entraîne une perte de rendement", a déclaré l'IMD.

Le pays ne cultive qu'une seule récolte de blé par an, avec des semis en octobre et novembre, et une récolte à partir de mars.