L'Inde n'a pas l'intention de limiter ses exportations de riz alors que l'offre locale explose

L'Inde a interdit les exportations de blé le 14 mai, quelques jours seulement après que New Delhi ait prévu des expéditions record de 10 millions de tonnes cette année, alors qu'une vague de chaleur a frappé la production et fait grimper les prix intérieurs à des niveaux record.

"Nous avons des stocks de riz plus que suffisants et il n'y a aucune inquiétude en termes de prix ou de disponibilité pour les exportations et les besoins domestiques", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement impliqué dans la prise de décision.

"À ce stade, il n'est pas du tout envisagé d'interdire les exportations de riz", a déclaré la source, qui n'a pas souhaité être nommée conformément aux règles officielles.

Les exportations de riz de l'Inde, qui est également le deuxième plus grand consommateur mondial de cette céréale, ont bondi à un niveau record de 21,2 millions de tonnes au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2022, contre 17,8 millions de tonnes l'année précédente.

Les prix du riz baissent, même si les exportations augmentent, car l'Inde dispose de stocks massifs et les achats locaux par la Food Corporation of India (FCI) - le stockeur d'État - augmentent, a déclaré B.V. Krishna Rao, président de la All India Rice Exporters Association.

Les stocks de riz blanchi et de paddy au FCI totalisent 66,22 millions de tonnes contre un objectif de 13,58 millions de tonnes.

"Il n'est pas nécessaire d'imposer une quelconque restriction aux exportations de riz", a déclaré Rao. "La production et les prix du blé ont été affectés en raison de la guerre en Ukraine, mais ... la région de la mer Noire n'est ni un grand producteur ni un grand consommateur de riz."

Les prix à l'exportation du riz indien ont étendu leurs pertes cette semaine pour toucher 350 à 354 dollars la tonne, soit le niveau le plus bas depuis plus de cinq ans.

Au cours de la campagne agricole qui s'est terminée en juin 2022, la production de riz de l'Inde a bondi à un niveau record de 129,66 millions de tonnes, contre 121,1 millions de tonnes l'année précédente.

L'augmentation de la production a forcé FCI à acheter plus de riz aux agriculteurs nationaux, prenant un record de 80,4 millions de tonnes de riz paddy aux producteurs jusqu'à présent cette année contre 77 millions de tonnes sur la même période l'année dernière.

"Les achats de FCI augmentent, et cela indique qu'il n'y a pas de pénurie, il n'y a donc aucune logique pour une quelconque interdiction des exportations de riz", a déclaré Rao.