Les négociations commerciales entre l'Inde et la Grande-Bretagne n'ont pas été suspendues et se poursuivront cette année, ont déclaré trois responsables lundi, en réponse à un article d'un journal britannique qui affirmait que l'Inde s'était "désengagée" des négociations après que Londres n'ait pas condamné les séparatistes sikhs.

Un fonctionnaire du ministère indien des affaires étrangères a déclaré que les progrès des négociations commerciales et les préoccupations de New Delhi concernant les activités des séparatistes sikhs en Grande-Bretagne ne devaient pas être liés.

Un responsable diplomatique du haut-commissariat britannique à New Delhi a déclaré que les négociations commerciales se poursuivraient selon le calendrier prévu et que les responsables de la sécurité à Londres répondaient aux préoccupations de l'Inde concernant les activités séparatistes sikhs en Grande-Bretagne.

"Le Royaume-Uni et l'Inde se sont engagés à mettre en place un accord de libre-échange ambitieux et mutuellement bénéfique et ont conclu le dernier cycle de négociations commerciales le mois dernier", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des affaires et du commerce.

"Le ministre des affaires étrangères a condamné les récents actes de violence au haut-commissariat indien, et nous travaillons avec la police métropolitaine pour revoir la sécurité et apporter des changements afin de garantir la sécurité de son personnel", a ajouté le porte-parole.

New Delhi s'est émue des manifestations et des actes de vandalisme commis par des séparatistes sikhs devant sa mission à Londres et ailleurs aux États-Unis et au Canada.

Le mois dernier, des manifestants portant des banderoles en faveur du soi-disant État sikh indépendant du "Khalistan" ont organisé une manifestation devant le haut-commissariat indien à Londres et ont décroché un drapeau indien du balcon du bâtiment pour dénoncer l'action récente de la police contre un prédicateur sikh favorable au Khalistan.

La revendication du Khalistan a connu un regain d'intérêt dans certaines parties de la population sikhe en Inde et à l'étranger.

Le mois dernier, l'Inde a convoqué le plus haut diplomate britannique à New Delhi pour lui faire part de sa "vive protestation" à la suite de l'incident de Londres.

Le ministère des affaires étrangères a ensuite déclaré que l'Inde n'était pas intéressée par des garanties, mais qu'elle souhaitait que des mesures soient prises.

Le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les actes de violence à l'encontre du personnel du haut-commissariat de Londres étaient inacceptables et que la police britannique menait une enquête.

Le quotidien The Times a rapporté lundi que l'Inde s'était "désengagée" des pourparlers après avoir accusé la Grande-Bretagne de ne pas avoir condamné un groupe séparatiste sikh.

Une deuxième source du ministère indien des affaires étrangères a déclaré que les négociations commerciales avec la Grande-Bretagne n'avaient pas été suspendues et a qualifié l'article de "sans fondement".

Au total, la Grande-Bretagne et l'Inde entretiennent des relations commerciales d'une valeur d'environ 29 milliards de livres (35,5 milliards de dollars), et le développement de ces relations constitue un élément majeur de la politique étrangère britannique dans la région indo-pacifique, qui vise à renforcer les liens avec les économies à croissance rapide de la région.