L'Inde ne prend pas de mesures pour limiter les exportations de blé, selon un fonctionnaire

Des responsables du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture ont déclaré mercredi que l'Inde peut encore facilement exporter au moins 8 millions de tonnes de blé au cours de l'année fiscale actuelle qui a débuté en avril, et que le gouvernement n'envisagerait de limiter les exportations qu'après une hausse soudaine et inattendue des expéditions à l'étranger.

"Il n'y a aucune intention de restreindre les exportations de blé, car le pays dispose de stocks de blé suffisants", a déclaré à Reuters le secrétaire à l'alimentation Sudhanshu Pandey.

Bloomberg a rapporté plus tôt que l'Inde envisageait cette mesure après que le temps chaud ait réduit ses perspectives de production, alimentant les inquiétudes sur les approvisionnements mondiaux suscitées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait grimper en flèche l'inflation alimentaire.

Le rapport, citant une source anonyme, a déclaré que de hauts fonctionnaires discutaient de la décision et la recommanderaient au Premier ministre indien Narendra Modi, qui prendrait ensuite la décision.

L'Inde, qui a connu cinq années consécutives de récoltes record, a réduit ses prévisions de production de blé à 105 millions de tonnes, contre une estimation de 111,3 tonnes en février, en raison d'une brusque augmentation des températures à la mi-mars qui a réduit le rendement des cultures.

Mardi, s'adressant à la diaspora indienne en Allemagne, M. Modi a déclaré que les agriculteurs indiens se manifestent pour vendre du blé sur le marché mondial alors que de nombreux pays peinent à satisfaire les approvisionnements.

"Les grandes nations s'inquiètent de la sécurité alimentaire, et en ce moment, les agriculteurs indiens se manifestent pour nourrir le monde", a déclaré M. Modi.