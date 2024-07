L'Inde devrait assouplir les restrictions imposées aux investissements chinois dans des secteurs non sensibles, tels que la fabrication de panneaux solaires et de batteries, pour lesquels New Delhi manque d'expertise et qui entravent la production nationale, ont déclaré deux sources gouvernementales.

En 2020, l'Inde a renforcé la surveillance des investissements des entreprises basées en Chine en raison des tensions militaires à la frontière lointaine de l'Himalaya.

Le gouvernement envisage de libérer de la surveillance gouvernementale les secteurs qu'il juge moins sensibles du point de vue de la sécurité pour les investissements chinois, a déclaré l'un des fonctionnaires, qui n'a pas souhaité être nommé.

Ces projets marquent une première étape dans l'amélioration des liens économiques entre les deux voisins, une relation qui s'est détériorée après les affrontements frontaliers de 2020.

Le fonctionnaire a déclaré que les restrictions sur les investissements chinois dans des secteurs tels que l'électronique et les télécommunications seraient maintenues.

Le bureau du premier ministre et les ministères des affaires étrangères, des finances, de l'intérieur et du commerce n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.