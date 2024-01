L'Inde pourrait assouplir sa surveillance accrue des investissements chinois si la frontière entre les deux pays reste calme, a déclaré un haut fonctionnaire indien, premier signe d'une possible levée des restrictions imposées depuis quatre ans.

Les tensions frontalières, qui constituent la principale source d'irritation dans les relations entre les deux géants asiatiques dotés de l'arme nucléaire, se sont apaisées, ce qui pourrait conduire à une amélioration des liens en matière d'investissement, a déclaré Rajesh Kumar Singh, haut fonctionnaire chargé de la politique industrielle, à Reuters mercredi, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

En 2020, l'Inde a renforcé la surveillance des investissements des entreprises basées dans les pays limitrophes, en ajoutant une couche de contrôle et d'autorisations de sécurité.

Cette mesure a été largement perçue comme des représailles à un affrontement entre les troupes chinoises et indiennes sur leur frontière himalayenne contestée de 3 800 km, qui a tué au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois, ce qui constitue leur pire conflit militaire depuis des décennies.

Les restrictions ont perturbé des milliards de dollars d'investissements entre les deux pays les plus peuplés du monde, interrompant des projets prévus, notamment par les constructeurs automobiles chinois BYD et Great Wall Motor.

Les règles d'investissement "pourraient changer une fois que nos relations avec la Chine se seront stabilisées, car je pense que les problèmes frontaliers que nous avons eus se sont stabilisés", a déclaré M. Singh, secrétaire au ministère de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur, lors d'une interview.

"En ce qui concerne les investissements, si les choses se passent bien, je suis sûr que nous pourrons reprendre une activité normale.

Il n'a pas donné de calendrier pour un éventuel assouplissement.

À la question de savoir si le message de l'Inde était que les investissements chinois dépendent d'une frontière pacifique, M. Singh a répondu : "Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui grignote votre frontière tout en réservant un tapis rouge aux investissements chinois."

Les restrictions à l'investissement, a-t-il ajouté, constituent un léger "recul" par rapport à l'ouverture plus large de l'Inde aux investissements étrangers au cours des dernières années. L'Inde a considérablement réduit les obstacles aux investissements étrangers, en abaissant ou en supprimant les plafonds de propriété étrangère dans de nombreux secteurs et en accordant des approbations automatiques.

Malgré les problèmes frontaliers, la Chine est la première source d'importation de l'Inde, le commerce bilatéral ayant augmenté de 32 % depuis le début des tensions pour atteindre près de 114 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars.

Les troupes indiennes et chinoises se sont affrontées à deux reprises en 2022, alors même que des pourparlers de paix étaient en cours. New Delhi et Pékin, qui se sont livré une brève guerre frontalière en 1962, ont tenu une série de pourparlers diplomatiques et militaires afin de résoudre le conflit.

Le ministre indien des affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré en juin que les deux voisins devaient trouver un moyen de s'éloigner d'une confrontation potentielle dans l'ouest de l'Himalaya.

Toutefois, M. Singh a déclaré : "Au cours de l'année écoulée, il n'y a pas eu d'incidents. J'exprime donc l'espoir général des milieux d'affaires que les choses vont, vous savez, se stabiliser et s'améliorer.

Un mécanisme d'examen des investissements étrangers de tous les pays, semblable à ceux des États-Unis et de l'Australie, est une option que l'Inde pourrait éventuellement envisager, a déclaré M. Singh, ajoutant qu'aucune décision n'a été prise car l'Inde souhaite maintenir un "environnement accueillant" pour les investissements.