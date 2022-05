L'Inde pourrait réduire la taxe à l'importation sur certaines huiles comestibles pour maîtriser les prix locaux - sources

La réduction de la taxe, connue sous le nom d'Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC), pourrait faire baisser les prix intérieurs et aider les consommateurs et les raffineurs nationaux à amortir le choc de la flambée des coûts alimentaires.

Le gouvernement pourrait soit réduire soit supprimer l'AIDC de 5 %, ont déclaré les sources qui ne souhaitaient pas être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Le gouvernement devrait également envisager de réduire l'AIDC de 5 % sur l'huile de palme brute pour aider l'industrie locale du raffinage, a déclaré B.V. Mehta, directeur exécutif de la Solvent Extractors' Association of India.

L'Inde a déjà supprimé la taxe d'importation de base sur l'huile de palme brute, l'huile de soja brute et l'huile de tournesol brute, mais maintient l'AIDC de 5 % sur ces trois catégories d'huiles comestibles.

New Delhi a eu du mal à contenir la hausse des cours des huiles comestibles locales ces derniers mois, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu encore plus difficile pour le gouvernement de dompter les prix des huiles végétales.

L'Inde importe plus de deux tiers de ses besoins en huile comestible et une forte baisse des approvisionnements en tournesol en provenance de la région de la mer Noire a encore fait grimper les prix locaux.

Après que l'inflation de détail et de gros ait atteint des sommets pluriannuels en avril, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a annoncé samedi une série de changements dans la structure des taxes prélevées sur les produits de base essentiels afin de protéger les consommateurs de la hausse des prix.

L'Inde importe de l'huile de palme principalement d'Indonésie et de Malaisie, tandis que d'autres huiles, comme le soja et le tournesol, proviennent d'Argentine, du Brésil, d'Ukraine et de Russie.

Il est peu probable que les importations indiennes d'huile de palme en juin connaissent un pic malgré la décision de l'Indonésie de lever son interdiction d'expédition à l'étranger.