L'Inde prévoit de classer les activités et technologies propres dans le cadre d'une nouvelle politique -sources

Dans le cadre de cette proposition, similaire à la Taxonomie verte lancée par l'Union européenne (UE), le gouvernement certifiera les activités durables, ce qui, espère-t-il, attirera davantage de fonds et donnera aux investisseurs une couche supplémentaire de confort, ont déclaré les trois responsables gouvernementaux, qui n'ont pas voulu être nommés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Le ministère des énergies renouvelables et le ministère des finances travaillent sur le projet de politique. Aucun des deux ministères n'a répondu aux questions de Reuters.

Les fonctionnaires ont déclaré que le projet de cadre est la première étape d'un long processus visant à identifier les projets durables et à éliminer progressivement les autres.

L'Union européenne et l'Afrique du Sud ont créé des taxonomies qui aident à rendre les activités vertes visibles et à débloquer des capitaux à grande échelle, affirment certains partisans de la politique, tandis que les critiques disent qu'il s'agit d'un "écoblanchiment" - dissimuler une activité non respectueuse de l'environnement avec des mots à la mode et des relations publiques.

L'UE impose également des obligations de divulgation des investissements verts aux sociétés financières, aux fonds de pension, aux entreprises et aux acteurs des marchés financiers.

L'Inde ne prévoit pas encore de rendre ces divulgations obligatoires pour les entreprises, mais considérera qu'il s'agit d'une meilleure pratique, a déclaré l'un des responsables.

L'Inde prévoit que 10 000 à 15 000 milliards de dollars d'investissements sont nécessaires pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2070, conformément à ses engagements de contribution déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Selon un autre des responsables, l'Inde aura besoin de 3 000 milliards de dollars d'investissement pour atteindre ce chiffre, pour lequel elle prend des mesures qui comprennent des incitations à la fabrication de carburant à l'hydrogène, de voitures électriques et de panneaux solaires.

Les marchés obligataires internationaux sont susceptibles de contribuer à une petite partie du financement, mais le reste sera financé par des gestionnaires de fonds mondiaux investissant localement, a déclaré le second responsable.

La semaine dernière, l'Inde a vendu ses premières obligations vertes souveraines d'une valeur totale de 80 milliards de roupies, à des rendements inférieurs aux obligations d'État comparables.

(1 $ = 81,5720 roupies indiennes)