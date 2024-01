L'Inde prévoit d'annoncer une extension du programme fédéral de logement du Premier ministre Narendra Modi dans le budget du mois prochain et une augmentation des subventions disponibles pour les prêts immobiliers à bas prix, ont déclaré trois sources, avant les élections de cette année.

La ministre des finances Nirmala Sitharaman, qui présentera un budget intérimaire le 1er février, devrait augmenter les allocations pour le logement à bas prix de plus de 15 % pour atteindre 1 000 milliards de roupies (12 milliards de dollars) pour 2024/25, contre 790 milliards de roupies dans le budget 2023/24, ont déclaré deux des sources gouvernementales.

L'Inde, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, est confrontée à une pénurie de plus de 20 millions de logements dans les zones rurales, selon les estimations internes du gouvernement. La pénurie de logements urbains, estimée à plus de 1,5 million, devrait doubler d'ici 2030, selon les prévisions du secteur.

M. Modi, qui doit affronter les électeurs lors des élections nationales avant la fin du mois de mai, a lancé le programme en 2015 avec l'objectif d'un "logement pour tous".

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États indiens ont dépensé 29 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre du programme pour soutenir le logement rural et urbain à bas prix, a déclaré le gouvernement au parlement le mois dernier.

Le programme devait prendre fin en décembre 2024, mais le gouvernement pourrait le prolonger de trois à cinq ans, car il n'a pas encore atteint son objectif, a déclaré une troisième source gouvernementale, qui a refusé d'être identifiée parce que les propositions budgétaires ne sont pas publiques.

Le ministère des finances a décliné toute demande de commentaire.

M. Modi a déclaré lundi que son gouvernement avait construit des maisons en béton pour environ 40 millions de ménages pauvres depuis qu'il est devenu premier ministre en 2014.

Les partis d'opposition ont déclaré que le programme n'avait pas respecté le délai initial de 2022 pour atteindre ses objectifs, et que des millions de personnes n'avaient toujours pas reçu de prestations.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE ET DES COÛTS DU LOGEMENT

Les fonctionnaires souhaitent que le ministre des finances prolonge le programme et augmente les incitations en raison de la hausse du coût des terrains et des matériaux de construction.

Dans le cadre du programme de logement, le gouvernement fédéral accorde une bonification des intérêts de 100 000 à 267 000 roupies aux ménages qui obtiennent un prêt bancaire pour la construction d'un logement, en plus des subventions accordées par les gouvernements des États.

Les fonctionnaires sont favorables à une augmentation de l'aide financière à environ 200 000 roupies pour chaque maison dans les zones rurales, et à une bonification des intérêts sur les prêts immobiliers pouvant aller jusqu'à 5 millions de roupies dans les zones urbaines.

Hardeep Singh Puri, ministre indien du logement et des affaires urbaines, a déclaré vendredi qu'une proposition sur les bonifications d'intérêts pour les logements abordables en milieu urbain serait bientôt soumise au conseil des ministres.

Interrogé sur les propositions relatives au secteur du logement dans le budget, il n'a pas souhaité faire de commentaire.

(1 $ = 82,9700 roupies indiennes)