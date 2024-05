Le gouvernement indien a déclaré à Reuters qu'il prévoyait en juin sa plus grande pénurie d'électricité depuis 14 ans, suite à une baisse de la production d'énergie hydroélectrique, et qu'il s'efforçait d'éviter les pannes en reportant les travaux de maintenance prévus et en rouvrant les unités à l'arrêt.

Le déficit fait également suite à des retards, selon une source gouvernementale, dans la mise en service de 3,6 gigawatts (GW) de nouvelles centrales au charbon qui devaient être opérationnelles avant le mois de mars.

Un pic de pénurie de 14 GW est prévu en juin pendant les heures nocturnes, lorsque la capacité solaire est hors service, a déclaré à Reuters l'Autorité centrale de l'électricité, l'organisme de planification du secteur de l'électricité du pays.

"Le processus de planification s'appuie sur les scénarios les plus pessimistes.

L'écart est le plus important depuis 2009-10, selon les données publiques du gouvernement. La production d'hydroélectricité de l'Inde a chuté au rythme le plus rapide depuis quatre décennies au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, tandis que la production d'énergie renouvelable est restée stable.

Le ministre de l'électricité, R K Singh, a tenu une réunion d'urgence la semaine dernière pour faire le point sur la situation, et a décidé de reporter la fermeture des centrales électriques pour la maintenance prévue en juin et de relancer 5 GW de capacité de centrales au charbon à l'arrêt, ont déclaré deux sources gouvernementales distinctes présentes lors de la réunion.

"Tous les efforts ont été faits pour maximiser la production et, grâce aux mesures mises en place, on s'attend à ce que la demande d'électricité soit correctement satisfaite pendant la journée et les heures non solaires au cours des prochains mois, y compris en juin 2024", a déclaré le gouvernement.

L'administrateur du réseau, Grid-India, prévoit une demande nocturne maximale de 235 GW en juin, selon le communiqué. Du côté de l'offre, près de 187 GW de capacité thermique sont disponibles et environ 34 GW proviennent de sources renouvelables, selon des sources gouvernementales.

Les chiffres relatifs à la demande d'électricité et aux projections de capacité n'ont pas été communiqués auparavant.

Le mois dernier, le ministère de l'électricité a invoqué pour la première fois des droits d'urgence pour ordonner aux centrales électriques au gaz et au charbon importé de fonctionner à pleine capacité.

L'Inde a longtemps défendu l'utilisation du charbon, mais l'administration du Premier ministre Narendra Modi a ralenti la croissance de la capacité basée sur ce combustible très polluant pour se concentrer sur la transition vers l'énergie verte, en vue d'atteindre les objectifs d'émissions nettes nulles pour 2070.

Les projets de construction de nouvelles centrales électriques au charbon dans le pays, qui subit des pressions de la part des économies riches pour mettre fin à l'utilisation du charbon, ont pris de l'ampleur l'année dernière, mais il faudra au moins quatre ans pour commencer à produire de l'électricité.

Les centrales à charbon existantes et les centrales solaires aideront le pays à répondre à sa demande d'électricité pendant la journée, a déclaré l'une des sources gouvernementales.