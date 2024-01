L'économie indienne devrait croître de 7,3 % au cours de l'exercice fiscal actuel se terminant en mars, soit le taux le plus élevé des principales économies mondiales, grâce aux dépenses de l'État et à la reprise de l'industrie manufacturière, a déclaré l'Office national des statistiques vendredi.

Les premières estimations anticipées du produit intérieur brut annuel interviennent après que la Reserve Bank of India (RBI) a relevé ses prévisions de croissance le mois dernier à 7 %, contre une estimation précédente de 6,5 %.

"Il s'agit de premières projections pour 2023/24, a déclaré l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué, notant que l'amélioration de la couverture des données, les recettes fiscales réelles et les dépenses en subventions publiques auraient une incidence sur les révisions ultérieures.

L'économie indienne a progressé de 7,2 % en 2022/23 et de 8,7 % en 2021/22.

L'industrie manufacturière, qui représente environ 17 % du PIB, devrait croître de 6,5 % en glissement annuel en 2023/24, contre 1,3 % il y a un an, tandis que la production de la construction devrait augmenter de 10,7 %, contre 10 % l'année précédente, selon les données.

Toutefois, la croissance de la production agricole, qui contribue à hauteur de 15 % au PIB, a été ralentie à 1,8 % au cours de l'année fiscale actuelle, contre 4 % l'année précédente, ce qui a eu un impact sur les salaires dans les zones rurales.

L'Inde a enregistré une croissance économique plus rapide que prévu de 7,6 % en glissement annuel au cours du trimestre de septembre, après une croissance de 7,8 % au cours du trimestre précédent, ce qui a incité de nombreux économistes privés à revoir à la hausse leurs estimations annuelles.

S&P Global Ratings prévoit notamment que l'Inde restera l'économie majeure à la croissance la plus rapide au cours des trois prochaines années et qu'elle deviendra la troisième économie mondiale d'ici 2030, dépassant le Japon et l'Allemagne.

Le ministre des finances, Nirmala Sitharaman, présentera un budget annuel intermédiaire le 1er février et devrait augmenter les dépenses d'infrastructure, grâce à l'augmentation des recettes fiscales, tout en visant à réduire le déficit budgétaire de 5,9 % du PIB pour l'année fiscale en cours.