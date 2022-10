L'Inde propose 42 blocs d'hydrocarbures lors de la dernière vente aux enchères

"Il y a un intérêt sans précédent pour l'exploration et la production indiennes de la part des compagnies pétrolières mondiales", a tweeté mardi le ministre du pétrole, Hardeep Singh Puri, après un roadshow à Houston aux Etats-Unis.

L'Inde, qui est également le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, expédie environ 84 % de ses besoins en pétrole depuis l'étranger et souhaite monétiser rapidement ses réserves de pétrole et de gaz pour réduire sa facture d'importation.

Les 26 blocs - 15 blocs en eaux très profondes, 8 en eaux peu profondes et 3 blocs terrestres - couvrent une superficie de 223 000 kilomètres carrés (86 101 miles carrés), selon un avis publié sur le site Web du régulateur en amont, la Direction générale des hydrocarbures.

Jusqu'à présent, l'Inde a enregistré une réponse tiède de la part des principaux acteurs mondiaux de l'énergie lors de ses cycles d'octroi de licences pour le pétrole et le gaz.

À Houston, M. Puri a rencontré des dirigeants d'Exxon Mobil, le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes, ainsi que des producteurs de gaz naturel liquéfié après avoir lancé un appel d'offres pour des zones d'exploration pétrolière et gazière offshore.

L'Inde est intéressée par l'expertise technique des sociétés américaines en matière de production offshore, d'éthanol et de récupération du soufre dans les raffineries de pétrole, a déclaré Puri dans une interview à Reuters.