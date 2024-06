L'autorité indienne de régulation des marchés a proposé des règles plus strictes pour la négociation de produits dérivés sur des actions individuelles, estimant que ces règles étaient nécessaires pour éviter les risques de manipulation du marché après la récente croissance explosive, en particulier dans le domaine de la négociation d'options.

Cette décision intervient après que deux sources au fait du dossier ont déclaré à Reuters, en avril, que les principaux régulateurs financiers indiens allaient former un comité chargé d'évaluer les risques pour la stabilité découlant de l'essor des marchés de produits dérivés.

Le commerce des options a explosé en Inde au cours des cinq dernières années, alimenté principalement par les investisseurs particuliers, de sorte que la valeur notionnelle des options sur indice négociées a plus que doublé en 2023-24 pour atteindre 907,09 billions de dollars par rapport à l'année précédente, a déclaré l'opérateur boursier NSE.

Un document de discussion publié dimanche sur le site web du Securities and Exchange Board of India (SEBI) indique que les contrats dérivés sur les actions individuelles devraient avoir une liquidité suffisante et susciter l'intérêt des participants au marché, ce qui n'est actuellement une exigence que pour les contrats sur les indices.

"Sans une profondeur suffisante du marché au comptant sous-jacent et des limites de position appropriées pour les produits dérivés à effet de levier, il peut y avoir des risques plus élevés de manipulation du marché, une volatilité accrue et une protection des investisseurs compromise", a déclaré le SEBI.

Selon les règles proposées, pour qu'une action soit prise en considération pour les opérations sur contrats à terme et sur options, elle doit avoir été négociée pendant 75 % des jours de bourse, a indiqué la SEBI, sans préciser sur quelle période.

En outre, 15 % des négociants actifs en produits dérivés doivent avoir négocié l'action ; le chiffre d'affaires quotidien moyen doit être de 1,5 milliard de roupies (18 millions de dollars) ; le chiffre d'affaires quotidien moyen doit être compris entre 5 et 15 milliards de roupies ; et le nombre maximum de contrats F&O ouverts autorisés pour l'action sous-jacente doit être compris entre 12,5 et 17,5 milliards de roupies. C'est ce qu'a déclaré la SEBI, toujours sans préciser de période.

Cette surveillance réglementaire intervient alors que les principales bourses indiennes ont attiré les investisseurs en leur proposant de nouveaux produits et des frais moins élevés, alors qu'elles se battent pour obtenir une part du marché florissant des produits dérivés, ce qui a entraîné une augmentation de l'activité de négociation.

Selon les données de la Futures Industry Association, 78 % des 108 milliards de contrats d'options négociés dans le monde en 2023 l'ont été sur des bourses indiennes. Les investisseurs particuliers représentent 35 % des échanges de produits dérivés dans le pays.

La société de services financiers IIFL a déclaré dans une note de recherche que 25 des 182 actions sur lesquelles des contrats à terme et des contrats d'option sont actuellement négociés pourraient être rendues inéligibles à ce type de négociation si les propositions du régulateur sont mises en œuvre.

Un document de travail est la première étape franchie par les régulateurs indiens pour modifier les politiques ou les règles.

(1 $ = 83,5210 roupies indiennes) (Reportage de Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de David Holmes)