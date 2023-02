L'Inde proposera 2 millions de tonnes de blé supplémentaires pour faire baisser les prix.

Cette allocation, qui s'ajoute aux 3 millions de tonnes annoncées le mois dernier, pourrait contribuer à freiner les prix locaux, qui dépassent le prix d'achat de 21 250 roupies (256,77 $) par tonne fixé par le gouvernement et qui ont fait grimper l'inflation au détail en janvier.

L'Inde, qui est également le deuxième plus gros consommateur de blé au monde, a interdit les exportations en mai 2022 après qu'une hausse brutale et soudaine des températures ait réduit la production, alors même que la demande d'exportation reprenait pour répondre à la pénurie mondiale déclenchée par le conflit Russie-Ukraine.

Les prix du blé ont corrigé de près d'un quart depuis que le gouvernement a annoncé le mois dernier la libération des stocks sur le marché libre.

Le gouvernement a essayé de faire baisser les prix encore plus près du prix plancher pour s'assurer qu'il peut acheter une quantité suffisante aux agriculteurs pour la nouvelle saison, a déclaré un négociant basé à New-Delhi dans une société de commerce international.

"Les agriculteurs ne vendront pas au gouvernement si les prix du marché libre restent supérieurs au prix d'achat du gouvernement", a déclaré le négociant.

L'année dernière, les achats de blé de l'État ont chuté de 53 % pour atteindre 18,8 millions de tonnes, car les prix du marché libre ont dépassé le taux auquel le gouvernement achète cette denrée de base aux agriculteurs locaux.

Le pays ne produit qu'une seule récolte de blé par an, avec des semis en octobre et novembre, et une récolte à partir de mars.

Les États du nord-ouest, où l'on cultive le blé, ont été témoins d'une hausse soudaine des températures, ce qui pourrait réduire la production de blé comme l'année dernière, a déclaré un négociant basé à Mumbai.

Les températures maximales dans certains États cette semaine ont grimpé jusqu'à 39 degrés Celsius, soit jusqu'à 9 degrés Celsius au-dessus de la normale, a déclaré le département météorologique indien (IMD) dans un communiqué lundi.

(1 $ = 82,7580 roupies indiennes)