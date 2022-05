L'Inde réduit ses estimations de production de blé de 4,4 % en raison de la vague de chaleur.

Le deuxième plus grand producteur de blé au monde devait auparavant récolter un volume record de 111,32 millions de tonnes cette année. La réduction de la production et la chute de plus de 50 % des achats gouvernementaux ont incité New Delhi à interdire les exportations de blé samedi.

Les négociants estiment que la production de blé pourrait tomber à environ 100 millions de tonnes en 2022, compte tenu de la baisse de l'offre sur les marchés au comptant.

Pendant ce temps, l'Inde a relevé ses estimations de production de riz pour 2021/22 à un niveau record de 129,66 millions de tonnes, contre une estimation antérieure de 127,93 millions de tonnes, a déclaré le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs dans un communiqué.

Le pays est le plus grand exportateur de riz au monde.