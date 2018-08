L'Inde refuse l'aide étrangère après les inondations du Kerala

NEW DELHI, 23 août (Reuters) - L'Inde a refusé l'aide proposée par le Qatar et les Emirats arabes unis après les inondations catastrophiques du Kerala.

Le gouvernement a jusqu'ici annoncé le déblocage de six milliards de roupies (74 millions d'euros) alors que cet Etat du sud du pays en réclame vingt. Le Premier ministre Narendra Modi a promis une aide supplémentaire et son gouvernement a précisé mercredi soir qu'il s'agirait exclusivement de fonds indiens.

"Le gouvernement indien apprécie énormément les offres de plusieurs pays (...) qui proposent de contribuer aux efforts de secours et de réhabilitation après les inondations tragiques du Kerala", dit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Conformément à la politique en vigueur, le gouvernement s'est engagé à répondre aux exigences en matière de secours et de réhabilitation grâce à des efforts nationaux", ajoute-t-il.

Les Emirats arabes unis et le Qatar, où travaillent de nombreux Indiens originaires du Kerala, ont respectivement proposé cent et cinq millions de dollars (86 et 4,3 millions d'euros).

Les pluies torrentielles qui se sont abattues après le 8 août dans le Kerala ont fait près de 400 morts 200 milliards de roupies de dégâts (2,47 milliards d'euros). (Krishna N. Das, Jean-Philippe Lefief pour le service français)