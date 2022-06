L'Inde réunit des banques pour le commerce électronique afin de lutter contre Amazon et Walmart.

L'effort de l'Inde pour briser la domination d'Amazon Inc et de Walmart Inc sur son secteur du commerce électronique, en établissant son propre réseau ouvert, a commencé à rassembler les banques et autres acteurs clés nécessaires pour le faire avancer, selon des sources familières avec le sujet.

Certaines des plus grandes banques indiennes sont en pourparlers pour mettre en place des "plates-formes d'acheteurs" afin de permettre à leurs clients de passer des commandes de biens et de services sur l'Open Network for Digital Commerce (ONDC), que le gouvernement indien a lancé en avril, ont déclaré les sources à Reuters.

Le succès du réseau, qui promet un accès égal à tous les vendeurs et acheteurs en ligne, quelle que soit leur taille, est une priorité pour le Premier ministre Narendra Modi, qui fait face à la pression des petites entreprises pour agir contre l'influence démesurée d'Amazon et de Flipkart de Walmart dans le commerce électronique indien.

Les responsables politiques d'autres pays cherchent également des moyens de freiner la domination des grandes entreprises technologiques sur les achats en ligne.

"Si vous regardez du côté des vendeurs, quiconque peut rendre son catalogue numérique visible en utilisant ce langage commun aura accès à un grand pool d'acheteurs partagés à travers les applications", a déclaré T. Koshy, directeur général de l'ONDC, à propos du réseau. "Il n'est plus contrôlé par une seule grande société".

Koshy a déclaré qu'il avait eu des discussions avec des banques, des sociétés de capital-risque et des sociétés de télécommunications, mais a refusé de les nommer ou de commenter l'état d'avancement des discussions.

Le commerce électronique indien représentait plus de 55 milliards de dollars en valeur brute des marchandises en 2021 et atteindra 350 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, selon les estimations du gouvernement. Amazon et Flipkart contrôlent plus de 60 % de ce marché, qui représente désormais environ 8 % des achats des consommateurs dans un pays de 1,35 milliard d'habitants.

L'ONDC vise à couvrir au moins 100 villes et villages d'ici le mois d'août, avec pour objectif d'inscrire 900 millions d'acheteurs et 1,2 million de vendeurs en cinq ans.

Le responsable numérique de la Bank of Baroda, Akhil Handa, a déclaré que sa banque était en pourparlers au sujet du projet, mais qu'il était trop tôt pour parler de cas d'utilisation spécifiques.

"Cela a certainement le potentiel d'être la prochaine grande chose", a-t-il déclaré.

State Bank of India, Axis Bank, Punjab National Bank, ICICI, HDFC, Kotak Mahindra et IDFC First sont parmi les autres créanciers en discussion avec l'ONDC pour mettre en place des plates-formes d'acheteurs, ont déclaré à Reuters trois sources familières avec la question. Elles ont parlé sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Kotak a déclaré avoir investi dans ONDC avec la conviction que le projet allait "redéfinir le commerce numérique dans le pays". Elle n'a pas fait de commentaires sur les plateformes d'acheteurs.

Les autres banques n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les plateformes permettraient aux banques d'encourager l'utilisation de leurs cartes, prêts et autres services, selon les sources.

Les banques et autres institutions financières s'étaient déjà engagées à un investissement initial combiné de 2,55 milliards de roupies (32,8 millions de dollars) dans le projet ONDC.

Bien que le projet aille de l'avant, on se demandait toutefois s'il allait diminuer la présence d'Amazon et de Flipkart.

"Le réseau ne consiste pas en une collusion entre tous les petits acteurs pour rendre une grande entreprise comme Amazon non pertinente", a déclaré Pranav Pai, associé directeur chez 3one4 Capital qui investit dans les start-ups.

"Des facteurs comme la loyauté et la confiance envers les services d'exécution d'Amazon joueront toujours un rôle dans les choix des consommateurs en ligne."

Amazon et Flipkart n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia sont également en pourparlers pour investir potentiellement dans des start-ups qui rejoindraient l'ONDC, selon l'une des sources. Les sociétés de télécommunications Bharti Airtel et Vodafone Idea sont en pourparlers sur la façon dont elles pourraient utiliser le réseau, selon deux des sources.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Google, d'Alphabet Inc, était également en pourparlers avec l'ONDC, tandis que Paytm, la principale société indienne de fintech, l'avait déjà rejoint.