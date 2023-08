L'Inde s'apprête à connaître son mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle, avec de faibles précipitations qui devraient persister dans de vastes régions, en partie à cause du phénomène climatique El Niño, ont déclaré vendredi à Reuters deux responsables du ministère de la météorologie.

Les précipitations du mois d'août, qui devraient être les plus faibles depuis le début des relevés en 1901, pourraient réduire les rendements des cultures d'été, du riz au soja, ce qui ferait grimper les prix et l'inflation globale des denrées alimentaires, qui a atteint en juillet son niveau le plus élevé depuis janvier 2020.

La mousson, vitale pour l'économie indienne qui pèse 3 billions de dollars, fournit près de 70 % de la pluie dont l'Inde a besoin pour arroser les fermes et remplir les réservoirs et les aquifères.

"La mousson ne reprend pas comme nous l'avions prévu", a déclaré un haut fonctionnaire du département météorologique indien (IMD), qui a requis l'anonymat car il s'agit d'un sujet sensible.

"Nous allons terminer le mois avec un déficit important dans le sud, l'ouest et le centre du pays.

L'Inde devrait recevoir en moyenne moins de 180 mm de précipitations ce mois-ci, a-t-il ajouté, en se basant sur les pluies tombées jusqu'à présent et sur les prévisions pour le reste du mois.

Les autorités météorologiques devraient annoncer les totaux des précipitations du mois d'août et les prévisions pour septembre le 31 août ou le 1er septembre.

L'Inde n'a reçu que 90,7 mm (3,6 pouces) au cours des 17 premiers jours d'août, soit près de 40 % de moins que la normale. La moyenne mensuelle normale est de 254,9 mm (10 pouces), a-t-il déclaré.

Auparavant, l'IMD avait prévu un déficit pluviométrique allant jusqu'à 8 % en août. Le mois d'août le moins arrosé a été enregistré en 2005, avec 191,2 mm (7,5 pouces).

Les précipitations de mousson devraient s'améliorer au cours des deux prochaines semaines dans le nord-est et certaines régions centrales, mais les conditions sèches dans les États du nord-ouest et du sud devraient persister, a déclaré un autre responsable de l'IMD.

"Normalement, nous connaissons une période de sécheresse de cinq à sept jours en août", a déclaré ce responsable, qui a également parlé sous le couvert de l'anonymat.

"Toutefois, cette année, la période de sécheresse a été exceptionnellement longue dans le sud de l'Inde. Le phénomène climatique El Niño a commencé à avoir un impact sur la mousson indienne".

El Niño, un réchauffement des eaux qui étouffe généralement les précipitations sur le sous-continent indien, est apparu dans le Pacifique tropical pour la première fois en sept ans.

Cette mousson a été inégale : les pluies de juin ont été inférieures de 10 % à la moyenne, mais celles de juillet sont remontées à 13 % au-dessus de la moyenne.

Les pluies d'été sont cruciales, car près de la moitié des terres agricoles de l'Inde ne sont pas irriguées.

Les agriculteurs commencent généralement à planter du riz, du maïs, du coton, du soja, de la canne à sucre et des arachides, entre autres, à partir du 1er juin, lorsque la mousson commence à s'abattre sur l'État méridional du Kerala.

Selon Harish Galipelli, directeur de la société de négoce ILA Commodities India Pvt Ltd, la longue période de sécheresse a entraîné un taux d'humidité du sol extrêmement bas, ce qui pourrait entraver la croissance des cultures.

"Les cultures ont un besoin urgent de précipitations", a-t-il ajouté. "Tout retard supplémentaire pourrait entraîner une baisse des rendements. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Tony Munroe et Clarence Fernandez)