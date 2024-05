* L'Inde devrait supprimer les taxes sur les importations de ble apres le mois de juin

* Les negociants et les meuniers devraient importer du ble de Russie

* New Delhi devrait retablir la taxe sur les importations de ble apres septembre

* L'Inde vise des reserves de ble de 10 millions de tonnes

(Mises a jour avec des details sur les prix mondiaux dans les 4eme et 5eme paragraphes)

NEW DELHI/MUMBAI, 29 mai (Reuters) - L'Inde est sur le point de commencer a importer du ble apres une interruption de six ans, afin de reconstituer les reserves epuisees et de contenir les prix qui ont bondi apres trois annees de recoltes decevantes, selon des sources, alors que l'approche de la fin des elections generales leve un obstacle majeur.

New Delhi devrait abandonner une taxe de 40 % sur les importations de ble cette annee, ont declare a Reuters des fonctionnaires et d'autres sources, ouvrant ainsi la voie aux negociants prives et aux minotiers pour acheter aux producteurs tels que le principal exportateur, la Russie, bien que dans des volumes modestes.

Alors que la recolte de ble de la nouvelle saison arrive, le gouvernement attendra probablement apres juin pour supprimer la taxe a l'importation, a temps pour la recolte de la Russie, ont declare les sources.

Bien que les besoins d'importation de New Delhi ne soient pas enormes, ils pourraient contribuer a faire monter les prix mondiaux. Les prix de reference du ble a Chicago ont bondi cette semaine pour atteindre leur plus haut niveau depuis 10 mois, avant de reculer mercredi, les espoirs de pluie dans les zones de semis arides de la Russie ayant incite les investisseurs a bloquer leurs profits.

Malgre la recente flambee des prix mondiaux du ble, alimentee par les craintes que des conditions meteorologiques defavorables ne reduisent la production en Russie, les inities de l'industrie ont declare que les importations en franchise de droits etaient viables.

"Il existe des arguments convaincants en faveur de la suppression des droits d'importation sur le ble", a declare Pramod Kumar, president de la Roller Flour Millers' Federation of India (Federation indienne des minotiers). "C'est le meilleur moyen d'assurer un approvisionnement suffisant sur le marche libre.

Il est probable que le gouvernement accede a cette demande.

"Le point de vue envisage est que les droits d'importation sur le ble devraient etre supprimes apres le mois de juin, afin que le secteur prive puisse importer du ble", a declare une source gouvernementale au courant de l'affaire.

"Et pour proteger les interets de nos agriculteurs, les droits devraient etre retablis avant le debut des semailles de ble en octobre", a ajoute la source, qui a parle sous le couvert de l'anonymat pour decrire la ligne de conduite probable du prochain gouvernement.

Le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi devrait largement remporter les elections, qui se terminent le 1er juin, le depouillement etant prevu pour le 4 juin.

Rajesh Paharia Jain, un negociant base a New Delhi, a declare qu'environ 3 millions de tonnes metriques d'importations devraient suffire, la Russie etant le fournisseur le plus probable.

Les importations permettraient d'eviter une flambee des prix locaux apres le pic de demande d'octobre pour la saison des festivals, a declare un negociant de New Delhi travaillant pour une societe de commerce international.

Des importations de 3 a 5 millions de tonnes metriques eviteraient a New Delhi de devoir vendre de grandes quantites a partir de ses reserves, a-t-il ajoute.

Apres cinq recoltes record consecutives, une forte hausse des temperatures a fait chuter la recolte de ble de l'Inde en 2022 et 2023, ce qui a incite le deuxieme producteur mondial a interdire les exportations.

Meme la recolte de cette annee sera inferieure de 6,25 % a l'estimation gouvernementale de 112 millions de tonnes metriques, selon les previsions d'un organisme industriel de premier plan.

Les prix interieurs sont restes superieurs au taux d'achat minimum fixe par l'Etat a 2 275 roupies pour 100 kg, et ont commence a augmenter recemment.

RESERVES EPUISEES

Les stocks de ble dans les entrepots de l'Etat sont tombes a 7,5 millions de tonnes metriques en avril, le niveau le plus bas depuis 16 ans, apres que le gouvernement a ete contraint de vendre plus de 10 millions de tonnes, un record, aux minotiers et aux biscuitiers pour maitriser les prix.

"La suppression des droits d'importation nous aidera a nous assurer que nos propres reserves ne tombent pas en dessous du seuil psychologique de 10 millions de tonnes", a declare le representant du gouvernement.

New Delhi a eu du mal a reconstituer les stocks de ble de l'Etat.

Depuis le debut de la recolte en avril, le gouvernement n'a reussi a acheter que 26,2 millions de tonnes metriques, alors que l'objectif etait de 30 a 32 millions de tonnes.

Il a pourtant conseille aux maisons de commerce de s'abstenir d'acheter afin de permettre a la Food Corporation of India, qui gere les stocks de l'Etat, d'en acquerir de grandes quantites.

Il est peu probable que les achats de l'Etat depassent les 27 millions de tonnes metriques, a declare le negociant d'une maison de commerce internationale base a New Delhi.

New Delhi a besoin de pres de 18,5 millions de tonnes de ble dans le cadre du plus grand programme d'aide alimentaire au monde.

Le principal parti d'opposition indien, le Congres, a promis une livraison mensuelle de 10 kg de cereales gratuites aux beneficiaires du programme s'il est porte au pouvoir, soit le double de ce que le gouvernement de M. Modi fournit actuellement.

New Delhi a resiste aux appels a l'importation de ble, car les achats a l'etranger risquent d'irriter les agriculteurs, qui constituent un bloc electoral influent, mais la limitation prend fin avec les elections gigantesques qui durent six semaines.

"Malgre la recente hausse des prix mondiaux, les importations a droit nul sont economiquement viables, et c'est pourquoi le nouveau gouvernement devrait supprimer les droits de douane pour permettre au commerce d'importer", a declare M. Kumar, le responsable de la minoterie.