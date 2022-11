L'Inde s'attend à une récolte de blé exceptionnelle en 2023, les prix records incitant à semer davantage.

Une hausse de la production de blé pourrait encourager l'Inde, deuxième producteur mondial de cette céréale, à envisager la levée de l'interdiction d'exporter cette denrée de base décrétée en mai dernier et contribuer à apaiser les inquiétudes liées à la persistance d'une inflation élevée dans le secteur de la vente au détail.

Bien que la superficie de blé ait presque atteint un plateau dans les ceintures céréalières traditionnelles de l'Inde dans les États du nord tels que le Punjab, l'Haryana et l'Uttar Pradesh, les producteurs plantent la culture sur certaines terres en jachère dans l'ouest du pays où les agriculteurs ont traditionnellement cultivé des légumineuses et des oléagineux.

"Les prix du blé sont très attractifs", a déclaré à Reuters Nitin Gupta, vice-président d'Olam Agro India. "Nous pouvons voir un grand saut dans des États comme le Gujarat et le Rajasthan, où les agriculteurs pourraient mettre des terres stériles sous le blé."

Les prix intérieurs du blé ont bondi de 33 % jusqu'à présent en 2022 pour atteindre un record de 29 000 roupies (355,19 $) par tonne, bien au-dessus du prix d'achat fixé par le gouvernement à 21 250 roupies.

La flambée des prix du blé se produit malgré l'interdiction des exportations de cette céréale, ce qui indique une baisse bien plus importante de la production de cette année.

L'Inde, qui est également le deuxième plus grand consommateur de blé au monde, a interdit les exportations de cette denrée de base après qu'une hausse brutale et soudaine des températures ait réduit la production, alors même que les exportations ont augmenté pour répondre à la pénurie mondiale déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Inde ne cultive qu'une seule récolte de blé par an, avec des semis en octobre et novembre, et des récoltes à partir de mars.

Les agriculteurs ont planté du blé sur 15,3 millions d'hectares depuis le 1er octobre, date du début de la saison actuelle des semailles, soit une hausse de près de 11 % par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires publiées par le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs.

Au Pendjab et en Haryana, les États du grenier à blé de l'Inde, de nombreux agriculteurs ont décidé d'avancer leurs semis, pensant que les variétés semées tôt seraient prêtes à être récoltées avant que les températures n'aient tendance à monter fin mars et début avril, a déclaré Ramandeep Singh Mann, un agriculteur.

Des températures plus élevées ratatinent la récolte de blé.

"Au Pendjab, les agriculteurs ont déjà planté du blé sur 2,9 à 3,0 millions d'hectares de sa superficie normale d'environ 3,5 millions d'hectares", a déclaré Mann.

Pour profiter des prix plus élevés, les agriculteurs optent également pour des variétés de blé supérieures telles que Lokwan et Sharbati, les grades supérieurs qui rapportent plus.

"La superficie de blé a augmenté, mais la culture aura besoin de températures plus basses dans les semaines à venir, et ensuite le temps doit rester favorable en mars et avril lorsque la culture mûrit", a déclaré Rajesh Paharia Jain, un négociant basé à New Delhi.