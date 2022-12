L'Inde "s'engage à fond" dans le développement de semences GM pour 13 cultures

En octobre, le ministère de l'environnement a autorisé les graines de moutarde génétiquement modifiées développées par l'Inde, ouvrant ainsi la voie à la commercialisation de la première culture alimentaire du pays dans environ deux ans.

Le coton est la seule culture génétiquement modifiée dont la culture est actuellement autorisée en Inde.

Des recherches sont également menées par le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) et d'autres organisations pour développer des semences GM pour la pomme de terre, le pois d'Angole, les lentilles, les pois chiches et la banane, a déclaré le ministère de l'agriculture dans un communiqué.

"Les institutions et universités de l'ICAR sont profondément engagées dans le développement de cultures GM pour différents traits tels que la tolérance au stress biotique et abiotique, l'amélioration du rendement et de la qualité de 13 cultures", a-t-il ajouté.

L'Inde souhaite adopter des technologies agricoles telles que les cultures génétiquement modifiées pour décrocher la sécurité alimentaire et réduire sa dépendance aux importations, tout en essayant d'augmenter la production d'articles tels que les huiles comestibles pour sa population de près de 1,4 milliard d'habitants, la plus importante au monde après la Chine.

L'Inde a dépensé un montant record de 19 milliards de dollars pour importer des huiles végétales au cours de la dernière année fiscale qui s'est terminée le 31 mars. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également perturbé les importations et fait augmenter les prix, avant que l'approvisionnement ne s'améliore.

Selon les scientifiques, la population croissante de l'Inde et la diminution des terres cultivables signifient que le pays doit adopter des méthodes agricoles plus efficaces.

La déclaration du gouvernement met en garde contre les "procédures administratives requises dans l'intérêt public" à l'encontre de tout ancien ou actuel responsable de l'ICAR s'exprimant contre la moutarde GM.

Les activistes ont déclaré que la moutarde GM nécessiterait une utilisation généralisée d'herbicides et constituerait une menace pour les abeilles domestiques.

La Cour suprême de l'Inde entend une contestation de la décision d'autoriser une dissémination dans l'environnement de l'hybride de moutarde "DMH-11" pour la production de semences et d'autres tests avant sa commercialisation.

L'Inde, qui devrait dépasser la population de la Chine l'année prochaine, a bloqué en 2010 la diffusion d'une variété d'aubergine GM suite à l'opposition des écologistes et de certains agriculteurs.