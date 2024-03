L'Inde s'est fermement opposée aux remarques faites par les États-Unis sur l'arrestation du principal dirigeant de l'opposition et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré mercredi le ministère des affaires étrangères.

L'objection de New Delhi est intervenue deux jours après que Washington a déclaré qu'il suivait de près les informations relatives à l'arrestation de M. Kejriwal et qu'il encourageait une procédure judiciaire équitable.

M. Kejriwal, dont le parti Aam Aadmi (AAP) gouverne le territoire de la capitale nationale et l'État du Pendjab, dans le nord du pays, a été arrêté la semaine dernière par l'agence fédérale de lutte contre la criminalité financière pour corruption, quelques semaines avant que l'Inde ne commence à voter lors des élections générales du 19 avril.

L'AAP, dont tous les principaux dirigeants sont aujourd'hui emprisonnés dans le cadre de cette affaire, affirme qu'il a été "faussement arrêté" dans une "affaire montée de toutes pièces". Le gouvernement fédéral et le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi nient toute ingérence politique.

"Les procédures judiciaires indiennes sont basées sur un système judiciaire indépendant qui s'engage à obtenir des résultats objectifs et rapides. Il est injustifié de jeter l'opprobre sur cela", a déclaré le ministère indien des affaires étrangères dans un communiqué.

"En diplomatie, les États sont censés respecter la souveraineté et les affaires intérieures des autres. Cette responsabilité est d'autant plus grande lorsqu'il s'agit d'autres démocraties. Dans le cas contraire, cela pourrait créer des précédents malsains", a déclaré le ministère.

L'arrestation de Kejriwal après l'annonce des élections a suscité la colère de l'alliance de l'opposition qui conteste Modi et a attiré l'attention de la communauté internationale.

Les commentaires des États-Unis sur Kejriwal ont suivi ceux de l'Allemagne, qui a déclaré que Berlin suppose et attend que les normes relatives à l'indépendance du pouvoir judiciaire et aux principes démocratiques fondamentaux soient également appliquées dans cette affaire.

En réponse, New Delhi a convoqué un envoyé allemand pour protester contre ces remarques. Le chef de mission adjoint par intérim des États-Unis à New Delhi a également été convoqué mercredi, a rapporté l'agence de presse ANI.

L'Inde et les États-Unis entretiennent des liens stratégiques étroits et Washington considère de plus en plus New Delhi comme un partenaire important dans ses efforts pour contrer la puissance croissante de la Chine dans le monde.