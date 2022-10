L'Inde va faire pression sur Apple et Samsung pour accélérer les mises à niveau logicielles 5G dans les téléphones

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé les services 5G le 1er octobre en grande pompe. Le principal opérateur de télécommunications Reliance Jio a déclaré qu'il rendrait le service disponible dans quatre villes et son rival Bharti Airtel dans huit. Les deux entreprises ont déclaré que le service serait étendu l'année prochaine.

Mais les modèles d'iPhone d'Apple, y compris le dernier iPhone 14, et de nombreux téléphones de premier plan de Samsung n'ont pas de logiciel compatible avec la prise en charge de la 5G en Inde, selon trois sources industrielles et le site Web d'Airtel.

Préoccupés par cette situation, de hauts fonctionnaires des départements des télécommunications et de l'informatique de l'Inde présideront une réunion mercredi pour l'adoption rapide de la 5G, demandant aux dirigeants de smartphones des sociétés étrangères Apple, Samsung, Vivo et Xiaomi, ainsi qu'aux opérateurs de télécommunications nationaux Reliance, Airtel et Vodafone Idea d'être présents, selon un document gouvernemental vu par Reuters.

L'ordre du jour comprend la tenue de discussions "pour établir les priorités" et diffuser les mises à jour logicielles destinées à soutenir le réseau à haut débit, indique la convocation à la réunion à huis clos.

Apple Inc, Samsung Electronics , Vivo, Xiaomi Corp , ainsi que les trois opérateurs télécoms nationaux, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les ministères de l'informatique et des télécommunications du gouvernement n'ont pas non plus répondu.

L'Inde a déclaré que le lancement de la 5G sur le plus grand marché mobile du monde - après la Chine - apportera l'internet à haut débit aux consommateurs, avec des avantages socio-économiques simultanés dans des secteurs comme l'agriculture et la santé.

En août, Jio, le plus grand opérateur mobile de l'Inde avec plus de 420 millions de clients, s'est emparé d'ondes d'une valeur de 11 milliards de dollars lors d'une vente aux enchères de 19 milliards de dollars de spectre 5G. Airtel a dépensé plus de 5 milliards de dollars, tandis que Vodafone a déboursé plus de 2 milliards de dollars.

Bien que les acteurs des télécommunications et les fabricants de smartphones aient mené des discussions entre eux, l'aplanissement des problèmes de compatibilité entre la technologie 5G spécifique des entreprises de télécommunications en Inde et les logiciels de téléphonie prend du temps, a déclaré l'une des sources du secteur.

Mardi, le site Web d'Airtel affichait "Apple doit encore mettre à jour le logiciel" pour tous les 12 à 14 modèles d'iPhones d'Apple dans sa section compatible 5G. Pour Samsung aussi, de nombreux modèles n'étaient pas prêts, a déclaré Airtel, tandis que plus de trois douzaines de modèles des Chinois Xiaomi et Vivo étaient présentés comme prêts à être utilisés avec son service 5G.

"Apple a pris beaucoup de temps. Airtel s'en est inquiété car beaucoup de ses clients haut de gamme utilisent des appareils Apple", a déclaré une deuxième source industrielle ayant une connaissance directe de la situation, qui a ajouté qu'Apple et Airtel ont mené des discussions.

Une troisième source ayant une connaissance directe de la question a déclaré qu'Apple était en train de tester et de valider les différentes offres 5G proposées par les fournisseurs de réseaux en Inde.